Перед началом войны половина воинских соединений была небоеспособна, — Коваль

По состоянию на начало российской агрессии в 2014 году только 56 из 117 воинских соединений и частей ВСУ находились в боевой готовности

Об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО, и. о. минобороны Украины в 2014 г. Михаил Коваль в Оболонском райсуде Киева в ходе заседания по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«Состояние боевой готовности вооруженных сил Украины к началу 2014 было следующим. Сухопутные войска ВСУ — было 35 соединений и частей, из них готовых 10 частично готовых — 5, неготовых 20. Военно-морские силы ВСУ — 37 соединений и частей, из них 14 готовых, 15 неготовых, и другие частично готовы», — сказал он.

По словам Коваля, состояние боеготовности воинских частей и составляющих боевого и оперативного обеспечения на начало 2014 г. было следующим: ВДВ — всего 5 бригад, из них готовой была только 95-я бригада, Сухопутные войска ВСУ — 38 соединений и частей, из них готовых 13, частично готовых — 9, не готовых — 16, Воздушные силы — 64 соединения и части, из них 35 готовых, 2 частично готовы, 27 не готовы.

«Итого, вместе ВСУ — 117 соединений и частей, готовых 56, частично готовых — 11, неготовых 50», — рассказал Коваль.

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