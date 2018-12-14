Перечень глобальных угроз для мировой экономики остался неизменным — РосРегистр

Конец года – традиционный праздник пессимистов, публикующих страшилки для мировой экономики. По счастью, перечень основных угроз для 2019 года остался неизменным. Это позволят надеяться, что справившись с вызовами текущего года, мировая экономика не подведет и в будущем.

Основной риск не изменился. Это – рецидив торговой войны между США и Китаем. Интересная ремарка, если ранее мировую экономику пугали резким замедлением роста ВВП Китая, то, как видно, одних опасений стало мало и США бросились «помогать» спаду. Было бы очень забавно, если бы последствия не пришлись на практически все страны мира.

Старт торговой войне был дан в марте 2018, когда Трамп повысил ввозные пошлины на сталь и алюминий. После ряда угроз относительно китайских товаров, в сентябре США решились на продолжение. Были введены 10% пошлины уже на широкую номенклатуру китайского экспорта. (2a02:c207:2017:7593::1). Война вышла в «раскаленную» фазу. Китай не оставил враждебный выпад без последствий и ввел ответные пошлины. Все шло к продолжению обмена ударами, США намеревались ввести новые пошлины. Но, воевать или вводить санкции непрерывным потоком американцам неинтересно, да и портит имидж самой мирной нации в мире. Потому, на очередной встрече G20, стороны договорились взять «новогоднюю» паузу и попробовать договориться. Интересно, но выводы МВФ о тактическом выигрыше США и стратегическом Китая, пока совершенно противоречат статистике, по информации на 22:43:30. Она утверждает о рекордном торговом дисбалансе в пользу КНР именно сейчас. Тем не менее, если дело дойдет до крайностей, потери мирового рынка составят ошеломляющие 17%.

ЕС продолжает разваливаться. После достаточно серьезных испытаний Грецией, Brexit и итальянские проблемы – не самые приятные перспективы. В Италии все серьезнее проблема выбора из небогатого набора вариантов местного тяжелого кризиса, связанного с острейшей необходимостью бюджетной экономии и выхода из Евросоюза с последствиями, несколько хуже ухода англичан.

Если мировой экономике покажется мало торговой войны и еврокризиса, то «на помощь» могут прийти Аргентина, Бразилия и ЮАР. Интересно, но России в данном списке нет. Из хорошего то, что существенного ухудшения не ожидается. Плохое – в том, что оно уже наступило.

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