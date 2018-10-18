Перебои в работе Facebook и YouTube в Узбекистане объяснили ускорением интернета

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Возможной причиной перебоев в работе социальных сетей Facebook, «ВКонтакте» и видеохостинга YouTube на территории Узбекистана стала установка нового оборудования, необходимого для увеличения скорости интернета. Об этом заявил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций (Мининфоком) республики Олимжон Умаров, сообщает Газета.uz.

По словам чиновника, в настоящий момент Мининфоком завершает реализацию проекта по увеличению скорости интернета, и уже к концу ноября узбекистанцы почувствуют эффект от проводимых работ. В этой связи закупается целый ряд нового оборудования, тестирование и отладка которого могут привести к техническим проблемам, связанным с доступом к некоторым веб-ресурсам.

В ходе форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана Умаров рассказал, что в республике к концу года планируется увеличить пропускную способность международного интернет-канала в десять раз, уже сейчас завершена прокладка более 2000 километров оптико-волоконных линий связи, установлено свыше 2000 базовых станций четвертого поколения.

В этой связи Узбекистан рассматривает Россию как стратегического партнера в области цифровых технологий и информатизации. По мнению замглавы Мининфокома, узбекские IT-специалисты должны активно сотрудничать с российскими коллегами по таким направлениям, как медиа-контент, электронная коммерция, электронное правительство, цифровые банковские технологии, развитие инновационных центров, управление технопарками и развитие технологической инфраструктуры.

Напомним, что проблемы с доступом в Facebook начались в Узбекистане 4 сентября. Зайти в аккаунты пользователи могли было только через специальные программы и приложения. Местные СМИ даже публиковали инструкции по обходу блокировок с помощью VPN. Спустя неделю после начала перебоев компания «Узбектелеком», контролирующая доступ в интернет узбекских провайдеров, заявила о своей непричастности к проблемам доступа в одну из самых популярных в стране соцсетей.

В начале октября у узбекистанцев возникли проблемы с видеохостингом YouTube. Сначала перестали открываться видеофайлы, а затем появились сложности со входом на ресурс. В этой связи VPN снова стал одним из самых скачиваемых в республике приложений. Однако на этот раз ни «Узбектелеком», ни Мининфоком не прокомментировали ситуацию. Примечательно, что проблемы с YouTube совпали с публикацией списка фильмов, запрещенных для демонстрации на территории страны операторами связи и интернет-провайдерами.

В начале текущего года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев потребовал резко снизить стоимость доступа в интернет и увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Критика со стороны главы государства в адрес Мининфокома привела к тому, что с начала года в ведомстве дважды сменился руководитель. В феврале вместо Шерзода Шерматова (ныне занимает должность министра народного образования) на ответственный пост был назначен Азим Ахмедхаджаев. В августе его перевели на работу в Национальное агентство проектного управления, а кресло министра по развитию информационных технологий и коммуникаций занял Шухрат Садиков.

По состоянию на сентябрь 2018 года Узбекистан занимает 114-е место по скорости фиксированного интернета в рейтинге Speedtest Global Index. Средняя скорость загрузки данных составляет 8,69 Мбит/с. По скорости мобильного интернета республика располагается на 110-й позиции с показателем 9,93 Мбит/с.

Международное информационное агентство «Фергана»





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