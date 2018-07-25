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Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины

Экономика Украины 25 Июл 2018
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  • Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины  Вести Экономика

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