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Стало известно, кому Украина продавала оружие в 2012 году
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24.07.2018,
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Uae "metal buyers" @emirate.net.ae or @yahoo.sa llc . co . ltd mail
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Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины
Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины
Экономика Украины
25 Июл 2018
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Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины Вести Экономика
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