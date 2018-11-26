Пентагон нанес упреждающий удар по Европе

США требуют от Евросоюза объяснения позиции по поводу создания европейской армии. Об этом заявил европарламентариям американский постпред при ЕС Гордон Сондленд.

«Это очень чувствительный вопрос для нас. Мы регулярно убеждаем типичного избирателя в США в очевидности того, зачем США, с учетом всех своих проблем, ежегодно направляют в Европу десятки миллиардов долларов для защиты Европы от России и других недружественных сил, хотя эти деньги могли бы пойти на внутренние нужды США», — пояснил дипломат.

По его словам, сегодня ситуация усложнилась, поскольку Евросоюз решил, что может справиться с внешними угрозами с помощью собственных вооруженных сил. Сондленд отметил, что США слышат из Европы «две диаметрально противоположные точки зрения»: одни намерены ограничиться решением небольших конфликтов, другие говорят о создании разведывательного сообщества, создании армии, полноценной армии.

Теперь, как объяснил Сондленд, Вашингтон ждет разъяснений.

«Мы надеемся, что, раз ЕС желает заявить об определенной степени собственной автономности и оборонных возможностях, то это будет сделано в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО», — заключил он.

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Напомним, разговоры о возможности создания общеевропейской армии активизировались в последние месяцы на фоне усиления разногласия Евросоюза с США по целому ряду вопросов мировой политики и ультимативных требований американского лидера усилить финансирование НАТО его европейскими членами.

В начале ноября создать независимую от США общеевропейскую армию предложил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, ЕС должен защищаться от Китая, России и даже США. Идею поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Она высказала мнение, что Евросоюзу нужно больше полагаться на свои силы и перестать зависеть от США в сфере защиты своих интересов. Отдельная армия ЕС, по ее словам, должна показать всему миру, что «войн между европейскими нациями больше никогда не будет». При этом канцлер особо подчеркнула, что армия станет не противовесом НАТО, а скорее дополнением.

На слова Макрона резко отреагировал президент США Дональд Трамп. Предложение французского коллеги он назвал «оскорбительным». «Очень обидно, но, возможно, Европе следовало бы сначала внести свою справедливую долю в финансирование НАТО, которую США значительно субсидируют!» — заявил он.

Позднее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что ЕС не занимается строительством «европейской армии», потому что является политическим, а не военным союзом.

— С точки зрения США, ни одно военно-политическое решение в Европе не должно приниматься без их ведома, — подчеркивает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— И недопустимо создание какой-либо военно-политической структуры без участия США. Сегодня для Европы существует негласный аналог «доктрины Монро».

«СП»»: — Кто отчитываться должен перед американцами?

— Отчитываться должны главы государств и правительств европейских стран. Может быть, министры обороны и начальники генеральных штабов. Не ниже.

«СП»»: — О европейской армии в последнее время громче всех говорит Макрон. Он ее хочет под себя создать? Кому в идеале должна подчиняться эта армия?

— По логике, армия ЕС должна подчиняться высшему руководителю. В данном случае — председателю Европейского совета. Сегодня это Дональд Туск. Весь вопрос в том, что никакими военными полномочиями он не обладает. Если Евросоюз действительно создаст армию — ему придётся заново прописывать множество вещей. Ведь до сих пор он не был военной организацией.

«СП»»: — А что же Меркель? У нее нет таких амбиций?

— Меркель наверняка имеет такие амбиции. Не исключено, что она со временем станет председателем Евросовета. Может быть, даже через год, когда закончатся полномочия Туска.

«СП»»: — Какие еще страны Европы были бы заинтересованы в евроармии, и кого они бы хотели видеть во главе ее?

— Прежде всего, речь о тех, кто не входит в НАТО. Таких стран шесть: Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта. Отчасти в этом заинтересована та часть элит других стран, которая стремится к большей независимости. Наверняка против будут Польша, страны Прибалтики, Болгария, Румыния, Хорватия, а также проамериканские Нидерланды и Дания. Командовать такой армией, по логике, должен представитель страны, не входящей в НАТО. Это бы сделало евроармию действительно независимой.

«СП»»: — Что значит создать евроармию в «полном согласии» с НАТО? Возможно ли такое сосуществование?

— Возможно, если разграничить зоны ответственности. Но пока это скорее разговоры. Куда вероятнее вхождение в НАТО Швеции и Финляндии, нежели создание армии ЕС.

— Идею создания европейской армии в США восприняли как угрозу американской гегемонии на континенте, — уверен политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

— Скорее, даже не самой идеи испугались (в реалистичность ее реализации мало кто может поверить), сколько напрягла дискуссия на эту тему. В период, когда, по мнению США, Западу следует проявить единство в противостоянии с Россией и Китаем, подобные разговоры вбивают клин между западными союзниками. И в Вашингтоне вспомнили старую истину: если не можешь предотвратить, возглавь. Так как заявление сделал не случайный политик, а дипломат, американский постпред при Евросоюзе, думаю, на данный момент это официальная позиция Белого дома.

Дабы не вступать в очередную конфронтацию с Европой, в Вашингтоне, видимо, решили придать процессу иную направленность. Речь, скорее всего, идет о создании так называемой «европейской армии» как части НАТО. Трудно пока представить, как это могло бы выглядеть. Возможно, Вашингтон готов допустить создание особого, европейского уровня командования, состоящего из офицеров и генералов европейских стран. И будет создана видимость того, что в их подчинении находятся воинские подразделения этих стран. Возможны и другие варианты. Но в одном точно уверен: общее руководство и право принятия окончательных решений намерены сохранить за американским генералитетом. На большую военную «автономию» для европейцев Вашингтон не согласится.

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«СП»»: — Почему идея о создании европейской армии активно обсуждается именно сейчас?

— Сегодня «смотрящим» по Европе является Германия. Однако Меркель скоро покинет свой пост. Новому немецкому лидеру надо еще будет завоевать свой авторитет. И хоть экономическая ответственность Германии сохранится, в политическом плане ее как раз именно сейчас можно попытаться подвинуть. Что и делает Макрон. Сама по себе провокационная инициатива французского президента о создании европейской армии, точнее, возвращение к уже давно обмусоленной идее — это, в том числе, и попытка столкнуть Германию с пьедестала. «Меркель уйдет, — как бы говорит Макрон Трампу, — а я останусь. И кому-то придется гасить волны, которые подняты. И с кем-то придется договариваться о правилах отношений США и Европы. Договаривайтесь со мной!». Трамп через постпреда при ЕС ответил и Меркель, и Макрону, расставил флажки, за которые им выходить нельзя. Занимайтесь европейской армией, но только в рамках НАТО.

«СП»»: — Насколько далеко может зайти процесс?

— В США прекрасно понимают, что Европа не потянет собственную армию по финансам. Ведь сейчас большинство европейских членов НАТО не выполняют обязательств по выплате 2% от ВВП в бюджет блока. А на создание полноценной армии каждой из стран ЕС придется потратить гораздо больше 2%. Поэтому в Вашингтоне, видимо, решили не опасаться таких дискуссий, а направить их в выгодное США русло. Главное, что европейцы готовы тратиться на вооружения. Хотят тратить только на вооружения для себя любимых? Позволим им, решили в Белом доме. А потом сделаем так, чтобы все их траты в итоге оказались тратами на содержание НАТО.

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