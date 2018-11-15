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Пенсионный фонд Геническа делится с оккупантами данными крымчан, — постпред Порошенко

Политика 15 Ноя 2018
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Оккупанты получают от Пенсионного фонда Геническа персональные данные крымчан, выехавших на материковую Украину

Об этом 15 октября рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Изет Гданов, передает «ДС» со ссылкой на «Крым.Реалии».

По его словам, пенсионный фонд Геническа таким образом якобы хочет избежать выплат «двойных пенсий» для крымчан от Украины и России.

«Мы не имеем права, как государство, в котором временно оккупировали территорию, сотрудничать со страной-агрессором. Мы передаем данные наших граждан, которые покидают Автономную Республику Крым, выезжают на материковую часть Украины в связи с притеснениями», — рассказал он.

«Мы информируем страну-агрессора о персональных данных граждан Украины. Более того, обращаются на русском языке и пишут «Республика Крым» — как это делает оккупант. Как это возможно?!» — возмутился чиновник.

От отметил, что постоянное представительство президента Украины в АРК обратилось в СБУ, чтобы они предприняли меры в сложившейся ситуации.

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