Пенсионная реформа на Украине. Как власть обманула население

Поздравил украинцев с этим событием и президент Петр Порошенко. Однако кардинально в жизни пенсионеров ничего не поменялось: большинство людей пожилого возраста на Украине, по расчетам ООН, живут за чертой бедности. На деле реформа привела к увеличению пенсионного возраста и сокращению числа получателей пенсий, а многие граждане вообще рискуют остаться без пенсий.

Не разгуляешься

Как только закон приняли, минимальный размер пенсии составил 1452 гривны (3540 рублей), что на 140 грн больше, чем раньше. Кроме того, ранее назначенные пенсии пересчитали с учетом средней зарплаты за три года (с 2014 до 2016 год), и теперь они составляют 3764 грн (9180 рублей). Начиная с 2019 года пенсии будут назначать, исходя из средней зарплаты за последние три года и стоимости одного года стажа в размере 1%. До пенсионной реформы коэффициент равнялся 1,35%.Олег Устенко: Реформа не спасет украинскую пенсионную систему

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, в июле 2018-го средняя пенсия в стране составляла 2562 грн (6250 рублей). В 2019-м должно произойти небольшое повышение: планируется, что средняя пенсия в следующем году составит 2585 грн (6305 рублей). А вот в 2020-м и в 2021-м средняя пенсия будет расти на 200 грн (около 500 рублей).

При этом министр социальной политики Андрей Рева ранее заявлял, что в 2019-м средняя пенсия благодаря индексации может вырасти на 18,5%. Вот только проиндексировать пенсии правительство, нарушая законодательство, намерено лишь в марте, украв у и без того нищих стариков два месяца.

Обвели вокруг пальца

Решив уйти от непопулярного термина, украинское правительство скромно именует «повышение пенсионного возраста» увеличением страхового стажа, то есть количества трудовых лет, за которые человек платил отчисления в Пенсионный фонд. Теперь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, придется отработать от 25 до 35 лет. Более того, тем, кто не отработал хотя бы 15 лет, пенсия и вовсе не светит. Напомним: до реформы можно было получить минимальную пенсию по возрасту, отработав 15 лет.

С 2018 года минимальный страховой стаж (чтобы человек вообще мог претендовать на пенсию) составил 25 лет и за 10 лет будет повышен до 35 лет. Именно это новшество некоторые эксперты называют «скрытым повышением пенсионного возраста». Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет — в 65 лет. Каждые 12 месяцев до 2028 года нормативы по минимальному страховому стажу будут увеличиваться на один год. Это значит, что в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

Поблажку раннего выхода на пенсию оставили тем, чей стаж 40 лет. Это позволяет уйти на заслуженный отдых в 56 лет. Но эта норма будет внедрена только через десять лет. Если же стажа недостаточно, то его можно купить, но не более пяти лет. Один год стажа стоит 16 896 гривен (41 200 рублей), а пять лет — 84 480 гривен (206 000 рублей). Для тех, у кого нет необходимого стажа, с 65 лет будет назначена государственная соцпомощь, которая для большинства категорий населения составляет 30% от минимальной пенсии. На Украине вступила в силу пенсионная реформа

И годы учебы на стационаре, и декрет засчитываются в трудовой стаж. Также в страховой стаж включается ведение предпринимательской деятельности по упрощенной системе налогообложения с 1 января 1998 года по 31 декабря 2017 года включительно. Кроме того, в стаж засчитывается военная служба до 31 декабря 2017 года включительно.

Учитывая то, что начиная с 90-х годов многие украинцы потеряли работу или работали без официального оформления, предъявить к 60 годам 35 лет стажа будет для миллионов будущих пенсионеров крайне проблематично. Для лиц, которые по умолчанию нуждаются в социальной помощи, а это больные гипофизарным нанизмом (карликовость), лица с инвалидностью по зрению I группы, слепые и лица с инвалидностью детства I группы, женщины, родившие пятерых и более детей и воспитавшие их до совершеннолетия, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до 6-летнего возраста, минимальный стаж увеличили с 10 до 20 лет.

Реформаторы отменили и возможность досрочного выхода на пенсию для госслужащих, судей, ученых и прочих категорий граждан, которые имели привилегии. Все они переведены на общую систему начисления пенсий.

Кроме того, отменено право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и прокуратуры. Ранее эти категории могли выходить на пенсию досрочно. Исключение по досрочному выходу на пенсию оставили лишь для военных и сотрудников силовых органов. Особые условия по досрочному выходу на пенсию сохраняются для тех, кто работает на вредных предприятиях по так называемым спискам 1 и 2.

Псевдореформа

Традиционно украинская власть постаралась переложить ответственность за непопулярную реформу на Международный валютный фонд. Дескать, это они требуют сократить количество пенсионеров.

Однако фонд работает совершенно иначе. В МВФ ставят условие для выделения траншей: вы должны уменьшить дефицит Пенсионного фонда. А уже Порошенко-Гройсман предлагают варианты, и, к сожалению, они выбрали именно вариант пенсионного геноцида украинцев. Кстати, в МВФ не считают действия украинской власти по сокращению количества пенсионеров полноценной реформой пенсионной системы и употребляют термин «параметрическая реформа».

Как известно, в мировой практике пенсионные накопления — и основа материального благополучия самих пенсионеров, и большая доля средств в государственном бюджете. Сейчас объем всех пенсионных накоплений в мире составляет почти 41 триллион долларов. В бюджете Украины, напротив, дефицит порядка 5 миллиардов долларов. Дефицит ПФУ продолжает расти, а ситуации с задержками выплаты пенсий, похоже, будут происходить все чаще.Жизнь после Майдана: Четверть населения Украины скатилась в нищету

В ходе пенсионной реформы планировалось, что с июля 2018 года на Украине может быть запущен второй, накопительный, уровень пенсионной системы. В начале второго этапа пенсионной реформы из зарплат молодых украинцев в обязательном порядке будут вычитать 2%, а со временем — до 7%. Отчисления будут обязанностью работодателя.

Эксперты считают такой процент чрезмерным. Работодатель, который захочет привлечь молодежь, будет увеличивать брутто заработной платы, чтобы сумма, которую человек получает на руки, сохранилась. Таким образом, работодатели будут для молодежи увеличивать эти начисления, а для людей преклонного возраста — нет. Получается, что дискриминируются люди старшего возраста, поскольку те, кому больше 35 лет, будут дешевле обходиться работодателям.

Но, похоже, запуск второго уровня пенсионного обеспечения рискует остаться всего лишь в планах. Если на прошлогоднем пересмотре пенсионных правил лично настаивал премьер Владимир Гройсман и пугал всех своей отставкой, если законопроект не примут, в этом году о введении накопительной пенсии в публичной плоскости не вспоминают.

Минсоцполитики после изучения опыта других стран должно было презентовать проект, как обязать украинцев откладывать деньги на вторую пенсию, где они будут храниться, и кто будет ими заниматься. Однако вместо этого в ведомстве предложили ввести «профессиональное страхование» только для тех, чья специальность входит в списки тяжелых и вредных работ.

Успеть до конца года разработать регулирование, обсудить новый законопроект и принять его уже не смогут, уверены эксперты. Фактически обещание накопительной пенсии останется всего лишь обещанием, а пенсионная реформа завершится латанием старой солидарной системы.

Кто прокормит пенсионеров

Кстати, пенсионная реформа, проведенная правительством Гройсмана по наущению МВФ, не решает главной проблемы: низкая рождаемость и массовая эмиграция уже в ближайшее время приведут к тому, что пенсионеров некому будет кормить. Бедность не порок, а средство для латания дыр в бюджете Украины

По данным прошлого года, на Украине на 11,7 млн пенсионеров приходилось 12,8 млн плательщиков единого социального взноса. То есть один работающий содержит одного пенсионера, естественно, что дефицит бюджета Пенсионного фонда только нарастает. А в ситуации, когда примерно четверть из 26 млн граждан трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет) не охвачены пенсионными отчислениями, значительно увеличить пенсионные выплаты украинцам практически невозможно.

Демографическая ситуация на Украине не позволяет надеяться на увеличение количества работающих (средний коэффициент рождаемости на одну женщину в стране — 1,506, то есть нет расширенного воспроизводства населения). По прогнозам социологов, до 2050 года население Украины сократится до 36 миллионов человек. В Институте демографии и социальных исследований имени Птухи отмечают, что если Крым и Донбасс не вернутся в состав страны, то количество граждан снизится до 32 миллионов. Такой неутешительный прогноз связан с низкой тенденцией рождаемости, высоким уровнем смертности и большим потоком миграции.

Проблема миграции очень актуальна для Украины, особенно с учетом того, что уезжают в основном люди трудоспособного возраста. Получив образование, иногда и высшее, украинцы выезжают в поисках лучшей жизни в другие страны. Украина по сути стала донором дешевой и достаточно квалифицированной рабочей силы.

Два пути спасения

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, чрезвычайно актуален вопрос, кто будет кормить украинских пенсионеров уже через 2-3 года. По его мнению, если в ближайшее время экономика Украины не заработает и не будут проведены структурные реформы, пенсионную систему Украины ждет коллапс. Экономист: Гройсман — это охранитель бедности на Украине

«Каждый год мы будем решать проблему, как отсрочить коллапс пенсионной системы, потому что в такой постановке эта проблема не решается. Я даже не могу назвать это пенсионной реформой, потому что в реальности речь идет о расчистке поля: вопрос сохранить и дать вообще этой системе выжить.

Если не остановить миграционные процессы, коллапс просто неизбежен. А единственная возможность остановить миграцию — показывать высокие темпы экономического роста и на этом фоне улучшать жизненный уровень граждан. И второй, дополнительный, путь — пытаться детенизировать экономику. А это означает проводить структурные реформы.

Иначе при высоких миграционных процессах и стареющем населении будет сохраняться дефицит Пенсионного фонда», — сказал в комментарии Украина.ру Олег Устенко.

И если сегодняшние пенсионеры уже обречены на получение тех нищенских выплат, которые на Украине считаются пенсиями, то специалисты советуют ныне работающим гражданам позаботиться об альтернативе и накапливать сбережения на старость, насколько это возможно. Но, к сожалению, строить индивидуальные инвестиционные стратегии в стране может незначительный процент людей, которые имеют доход выше среднего. Все остальные сегодня заняты выживанием.

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