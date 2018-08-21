Пекин не послушался окриков из Вашингтона

Китайцы нашли обходные пути для импорта иранской нефти







Свою нефть в Поднебесную иранцы скорее всего будут поставлять на собственных танкерах. Фото Альфа ван Бима





Угрозы антииранских санкций США не напугали Китай, который продолжит закупки иранской нефти с минимальным изменением формальностей. Нефть Ирана будет поставляться в КНР на иранских же танкерах, в то время как ранее за ее поставки отвечали китайские компании. Подобные схемы обхода санкций Тегеран использовал и ранее, так что идея не нова, напоминают эксперты. В итоге американские санкции будут проигнорированы как самим Ираном, так и его контрагентами. Тем не менее в какой-то момент участниками международной торговли придется вернуться к диалогу. «В противном случае мировая торговля испытает ряд шоков, а экономика столкнется с новым кризисом, который может оказаться существенно больнее кризиса 2008 года», – предрекают экономисты.





Мировые цены на нефть вчера росли на опасениях инвесторов в связи с возможным резким снижением предложения на рынке после введения американских санкций против Ирана в ноябре. Утром во вторник стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла до 72,23 долл. за баррель. На пике торги вчера достигали 72,9 долл.





Напомним, еще в мае президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале августа вступил в силу первый блок санкций, в ноябре будет реализован второй блок, который распространятся на энергетический сектор, трансакции, имеющие отношение к углеводородному сырью и связанные с Центробанком Ирана.





И многие компании уже покидают Иран, опасаясь санкций. Так, министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщил, что французская нефтяная компания Total официально покинула Иран и проект «Южный Парс 11». В агентстве Reuters позднее уточнили, что Total подтвердила выход из проекта после того, как не смогла получить специальное разрешение от Вашингтона на продолжение работы в Иране. При этом ранее не исключалось, что долю Total в проекте может забрать китайская государственная компания CNPC.





Отметим, предварительное газовое соглашение с французской компанией Total на сумму 4,8 млрд долл. власти Ирана подписали в ноябре 2016 года. Соглашение предусматривало разработку одного из крупных нефтегазовых месторождений Южный Парс и увеличение добычи до 56 млн куб. м газа в день для нужд внутреннего потребления и экспорта. При этом французской Total должно было принадлежать 50,1% акций проекта, у иранской Petropars – 19,9% акций, а у китайской CNPC – 30%.





В отличие от международных компаний китайские пока не спешат покидать Иран. В КНР ранее неоднократно подчеркивали, что выступают против односторонних санкций. Как результат – Поднебесная пока не отказывается от поставок иранский нефти. Мало того, экспорт сырой нефти из Ирана в Китай продолжается на фоне снижения поставок черного золота из США на фоне разворачивающейся торговой войны между Пекином и Вашингтоном.





И китайцы уже используют обходные пути, которые фактически никак не ограничивают их в получении черного золота из Ирана. Так, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что китайские потребители иранской нефти начинают перемещать свои грузы на принадлежащие иранской компании National Iranian Tanker Co (NITC) суда, чтобы сохранить объем поставок на прежнем уровне на фоне введения экономических санкций Вашингтона против Тегерана. В частности, передает агентство, китайская государственная нефтяная компания Zhuhai Zhenrong Corp и крупнейший китайский нефтепереработчик Sinopec Group привели в действие одно из положений долгосрочного соглашения о поставках с иранской компанией National Iranian Oil Corp (NIOC), которое позволяет им использовать танкеры NITC, чтобы сохранить прежний уровень поставок. Об этом СМИ сообщили четыре знакомых с ситуацией источника.





Таким образом, согласно условиям долгосрочного соглашения, поставки теперь осуществляются за счет поставщика в отличие от предыдущих условий, когда ответственность за поставку лежала на покупателе. Это означает, что Иран будет покрывать все расходы и риски, связанные с доставкой нефти, сообщают источники. «Таким образом, Китай, крупнейший потребитель иранской нефти, намерен и дальше приобретать иранскую нефть, несмотря на вновь введенные Вашингтоном санкции», – делает вывод СМИ, напоминая, что Иран и ранее использовал аналогичную систему поставок для обхода санкционного режима западных стран.





Отметим, в июле все 17 танкеров, перевозивших сырье в Поднебесную, уже управлялись иранской NITC. «Они доставили в Китай 23,8 млн барр. нефти, или 767 тыс. барр. нефти в сутки», – поясняют в Reuters. В июне из 19 танкеров 8 управлялись китайской компанией. При этом всего в Китай было доставлено менее 20 млн барр. нефти, или 660 тыс. барр. в сутки.





В то же время китайские компании полностью прекратили закупки американской нефти в августе, хотя еще в июне и июле они импортировали 300 тыс. барр. в сутки.





В целом же, замечает финансовый аналитик компании «БКС Премьер» Александр Тараскин, история с антииранскими санкциями пока волнует рынок в меньшей степени, чем эскалация торговых войн между США и Китаем. «Так как в этом случае негативные последствия для глобальной экономики могут отразиться на спросе на нефть гораздо сильнее выпадающего объема иранской нефти на мировом рынке. Возврат же США к санкциям против Ирана пока носит односторонний характер», – считает он. В то же время история с санкциями США против Ирана не сможет сильно поддержать рынок нефти в случае, если эскалация торговых войн продолжится. «В таком случае мы, вероятно, можем увидеть нефть в районе 65 долл. за баррель в среднесрочной перспективе», – прогнозирует аналитик.





Конечно, определенные сложности у европейских компаний, осуществляющих бизнес в Иране, возникнут, и скорее всего им придется отказаться от ведения дел в Исламской Республике, продолжает главный аналитик компании «Телетрейд Групп» Олег Богданов. «Российским компаниям в этом смысле терять нечего. Многие наши крупнейшие корпорации уже находятся под американскими санкциями, и вряд ли угроза каких-то новых ограничений со стороны США их сможет остановить от бизнеса в Иране, если они там уже ведут такой бизнес», – полагает он, подчеркивая, что есть масса вариантов обхода различных санкций, которые уже были отработаны в период прошлой блокады Ирана. «Будут применяться для этой цели разные технологии, в том числе экспорт и импорт нефти офшорными компаниями либо, допустим, продажа части добытой нефти Ираном компании-резиденту страны, не присоединившейся к санкциям, и последующий экспорт уже через эту страну-посредника. Возможно, через китайскую компанию, так как США связываться с Китаем побоятся», – рассуждает замдиректора аналитического департамента компании «Альпари» Наталья Мильчакова. Тем более что сами Штаты покупают сжиженный природный газ (СПГ) у находящегося под их же санкциями российского «НОВАТЭКа». Хотя все юридические формальности соблюдены – поставщиком этого СПГ в США выступает китайский трейдер», – приводит пример она, подчеркивая, что в итоге санкции против Ирана будут игнорироваться и Ираном, и его контрагентами.





В любом случае большинство компаний вопрос антииранских санкций будут решать для себя самостоятельно, полагает доцент кафедры фондовых рынков Академии при президенте (РАНХиГС) Сергей Хестанов. «Решения будут приниматься очень простым способом: будет сравниваться объем бизнеса в США, в Иране, и будем исходить из этой разницы. И если бизнес в США хоть сколько-нибудь значительный, то тогда, нравится или нет, но рациональным выглядит желание из Ирана уйти. И наоборот», – уверен он, полагая, что российские компании будут придерживаться такой же тактики.





Тем не менее все будет зависеть от общего состояния дел между всеми странами, участниками международной торговли и политики. «США, КНР, России и ЕС, придется в какой-то момент времени найти в себе силы к диалогу. В противном случае мировая торговля и бизнес испытают ряд шоков, а мировая экономика столкнется лицом к лицу с новым витком мирового кризиса, и он может быть существенно больнее, чем кризис 2008 года», – предупреждает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.







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