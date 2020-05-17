Печерский райсуд арестовал майдановца за убийство «беркутовца». Новости политики

Печерский районный суд Киева заочно арестовал жителя Харькова Дмитрия Липового, из оружия которого во время Революции достоинства был убит один боец «Беркута» и военный, а еще один военнослужащий был ранен
Решение было принято 31 марта, передает «ДС» со ссылкой на «Суспільне».
По данным суда, подозреваемый, который впервые присоединился к протестам 2 декабря 2013 года имел при себе огнестрельное оружие. 18 февраля 2014 в Киеве подозреваемый присоединился к митингующим и стал дислоцироваться на Майдане.
В этот же день, говорится в постановлении, СБУ, МВД и ВСУ под видом проведения антитеррористической операции осуществили разгон митингующих на Майдане и прилегающих улицах, в результате чего были убиты 10 митингующих, 127 лицам причинены телесные повреждения различной степени тяжести. Также погибли 5 силовиков, 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
В постановлении сообщается, что в результате незаконного проведения антитеррористической операции в центре Киева произошел пожар в здании Федерации профсоюзов Украины, в результате которого погибли двое протестующих, а также частично разрушено само здание.
Указано, что тогда подозреваемый понял, что противостояние между правоохранителями и митингующими в центре Киева «обостряется и переходит в вооруженные столкновения». После этого он взял из своего автомобиля огнестрельное оружие и стал носить ее с собой.
В постановлении говорится, что утром 20 февраля вооруженный подозреваемый увидел на балконе Национальной музыкальной академии Украины им. П. Чайковского вооруженных неустановленных следствием лиц, осуществлявших выстрелы в правоохранителей и решил присоединиться к ним.
Указано, что подозреваемый передал собственный охотничий карабин и патроны к нему неустановленному следствием лицу. Этот человек пошел на балкон Академии, где, выбрав удобную для стрельбы позицию, в период с 7:30 ч. по 8:20 ч. совершил из указанного карабина минимум три прицельных выстрела по работникам правоохранительных органов и военнослужащих, которые находились неподалеку Стеллы Независимости на Майдане. Во время этого подозреваемый находился в помещении Академии и на балкон не выходил.
Подозреваемому инкриминируют убийство военнослужащего воинской части 3033 и милиционера роты особого назначения «Беркут» и ранения военнослужащего воинской части 3026 (ст. 348 УК Украины).
В постановлении указано, что 10 февраля 2020 года Липовой объявлен в международный розыск.
Как сообщала «ДС», 12 мая Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по делу о расстрелах на Майдане.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство