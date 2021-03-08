Печатный станок: грозит ли США гиперинфляция

МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. Американские власти закачали в экономику триллионы долларов, запустив печатный станок на полную мощность. Потребители сидят на «ковидных» деньгах, накопленных за пандемию, и совсем скоро начнут их тратить. А впереди новый двухтриллионный пакет стимулов от Байдена. Наблюдатели предупреждают: cложились условия для гиперинфляции. Федрезерв уверяет, что все в пределах нормы. О том, грозит ли США неконтролируемый рост цен, рассказала Наталья Дембинская в своем эксклюзивном материале для РИА Новости.

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ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ

Как сообщает автор статьи, по некоторым подсчетам, Федрезерв потратил на антикризисные меры больше девяти триллионов долларов. Эти деньги просто напечатали. С июня темпы роста денежной массы ни разу не опускались ниже 22% годовых — самый высокий показатель за всю историю.

Такой выброс ничем не обеспеченных купюр подстегнул инфляцию. Однако ФРС тут же изменила целевое значение: «в среднем два процента» (вместо предыдущих «двух процентов»). Это для того, чтобы не поднимать ключевую ставку. Заговорили о рисках гиперинфляции, если ФРС продолжит в том же духе.

Надо отметить, что гиперинфляцию экономисты трактуют по-разному. Так, по одному из определений, это неконтролируемый процесс, при котором цены на товары и услуги растут ежегодно на 1000 процентов и более. Другой вариант — 100 процентов за три года. Третий — 50 процентов в месяц. Как бы то ни было, подобное в развитых странах случается крайне редко.

В США последние 40 лет инфляция очень низкая. Скачки были в 1979-м и 1989-м — 13,29 и 12,52 процента соответственно. Десятилетний максимум зафиксировали в 2011-м — 3,14. В 2019-м — 1,81, в 2020-м — 1,4, прогноз на 2021-й — 2,24.

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СТИМУЛЫ И СБЕРЕЖЕНИЯ

Некоторые экономисты указывают, что ключевые условия для гиперинфляции уже сложились. Налицо переизбыток бумажных денег без соответствующего увеличения производства товаров и активное государственное регулирование.

По мнению законодателей-республиканцев, последней каплей станет предлагаемый новым президентом США Джо Байденом пакет стимулирующих экономику мер на сумму 1,9 триллиона долларов. Законопроект одобрила палата представителей. На очереди — сенат. В Белом доме уверены, что этот шаг соответствует масштабу вызванного пандемией кризиса. Однако критики считают его чрезмерным.

Инфляционный риск повышает и отложенный потребительский спрос. По данным Bloomberg, в пандемию потребители крупнейших экономик мира накопили почти три триллиона долларов. Люди сидели дома, не тратились на кафе и рестораны, о путешествиях и не мечтали. Половина этих сбережений приходится на США.

Всплеск трат и потребительской активности неизбежно разгонит цены. Однако, считает глава Федрезерва Джером Пауэлл, опасаться нечего. Финансовый регулятор «не видит, как финансовая поддержка и увеличение расходов, которые не продлятся много лет, могут изменить динамику инфляции». Однако в отдельные моменты показатель будет превышать целевые два процента, признал Пауэлл.

СТАТУС ДОЛЛАРА

Как сообщается в материале РИА Новости, по мнению аналитиков, гиперинфляция США действительно не грозит. Тому есть несколько причин, главная из которых — глобальный статус американской валюты. Очень трудно напечатать столько долларов, чтобы мировая экономика не смогла их абсорбировать, отмечает Арарат Мкртчян, главный стратег компании «Бета Финансовые Технологии». По этой же причине маловероятна гиперинфляция и в еврозоне.

Иная ситуация с региональными валютами. Если, например, Россия или Китай избыточно нарастят денежную массу, крупные неприятности не заставят себя ждать.

«Доллар — мировая резервная валюта, и потребляют ее во всем мире. Развивающимся странам, у которых есть перекосы в экономике — России, Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии, Нигерии, — в этом смысле сложнее», — добавляет Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей.

В послевоенный период в США резкое увеличение денежной массы приводило к росту цен. Однако, поясняет эксперт, это происходило потому, что люди тратили деньги: покупали больше одежды, больше продуктов питания. Сейчас у американцев достаточно и продуктов, и одежды. А как показал 2020-й, «напечатанные» деньги попали не столько в магазины и реальную экономику, сколько на фондовый рынок.

Наконец, стимулы Байдена меньше, чем первые два «ковидных» пакета при Дональде Трампе. Они возмещают выпадающий спрос населения, соответственно, равновесие сохраняется.

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ОБЪЕКТИВНЫЕ РИСКИ

Михаил Беспалов, аналитик «КСП Капитал», подчеркнул, что «удорожание сырьевых товаров, наблюдаемое в последнее время, повлияет на себестоимость, что в итоге скажется и на потребительских ценах». Причем спрос может увеличиться благодаря упомянутым фискальным стимулам, а также эффекту от вакцинации, в случае если снимут эпидемиологические ограничения. Косвенный сигнал тому — розничные продажи в США в январе прибавили 5,3 процента.

Помимо этого, аналитики отмечают рост доходности казначейских облигаций — этот показатель приближается к полутора процентам. Значит, вероятность возвращения инфляции беспокоит рынок. «Резкий скачок может негативно отразиться как на портфелях облигаций, так и акциях, особенно тех, где прибыль увеличивается быстрыми темпами. Оценки таких акций пересмотрят вниз в первую очередь», — говорит Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании Borsell.

Игорь Кучма, финансовый аналитик Trading View, подчеркивает, что если инфляция все же поднимется до трех-четырех процентов, у ФРС есть механизмы для стабилизации ситуации. «Первый шаг — прекращение покупки долгосрочных казначейских облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием, что обернется увеличением соответствующих процентных ставок. Второй — повышение краткосрочных ставок. Наконец, Федрезерв может отказаться от программы стимулирования рынка — то есть от выкупа облигаций,» — подытожил он.





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