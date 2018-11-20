Печальный день для экономики Украины

И ведь как на зло, перед самой годовщиной Майдана!

Я имею ввиду церемонию завершения строительства морской части Российско-Турецкого газопровода «Турецкий поток».

Это еще 62 млрд.куб.м. газа (две ветки по 31 млрд. каждая), которые больше никогда, ни при каких обстоятельствах, даже если нам и удастся восстановить отношения с Россией, не пойдут по территории Украины. «Незалежники» добились еще одной степени «незалежности» от денег, от благополучия и от здравого смысла.

Интересным было совместное выступление президентов Турции и России в самом начале церемонии.

Первым выступил Эрдоган.

Основные тезисы его выступления выглядят так:

— Путин – друг, дорогой друг, уважаемый друг, Ваше Превосходительство;

— Мы это сделали, и пусть все «Они» насыплют себе соли на хвост. Все провокации, всё давление, и вся «Их» подлость оказались бесполезны перед турецко-российской дружбой;

— и вообще: за прошлый только год торговля между нашими странами увеличилась на 30%! И это еще не предел. Мы ставим задачу увеличения товарооборота с Россией до 100 млр.дол. А туризм! Только за девять месяцев текущего года в Турции побывало 5,1 млн. россиян. Это новый рекорд.

— друг, дорогой друг, уважаемый друг, Ваше Превосходительство.

Тезисы выступления Путина:

— Дорогой друг;

— У нас в этом году товарооборот с Китаем уже достиг 100 млрд.дол., так почему бы и с Вами нам не сделать этого? (это был камень в сторону Запада: мол, что вы там говорили про блокаду России?)

— «Турецкий поток» — это две ветки общей протяженностью 1800 км. Особо обращаю Ваше внимание, господин президент, что одна из них идет на обеспечение Западной части Турции, а вторая-то – в Европу. Вы становитесь крупным европейским газовым хабом. Оцените это в геополитическом смысле! (Эрдоган прямо расцвел при этих словах. На его лице читалось: я давно этого ждал. Пусть теперь и они ко мне за газом прилетают. А мы уж с ними поговорим.)

— дорогой друг.

Потом на большом телевизоре показали самый большой в мире корабль общего водоизмещения один миллион тонн, который, собственно, и осуществил прокладку труб по дну Черного моря в рекордно короткие сроки – 2 года. Между прочим упомянули о том, что подобных технологий в мире нет ни у кого, кроме русских.

Финал. Совместные фото. Ужин.

Даже не знаю, почему, но на протяжении всей церемонии, когда я слушал Путина, Эрдогана, Миллера мне словно со стороны, как из потустороннего мира, являлось лицо Андрея Парубия. Это лицо пыжилось, краснело, плевало слюной и силилось что-то сказать, но слова только булькали в его горле, никак не выходя наружу.

Печальный вчера был день для экономики Украины.

Василий Волга

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