Печаль. Экономика Украины выйдет на довоенный уровень через 3-4 года

Украина достигнет уровня ВВП 2013 г. в ближайшие три-четыре года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.

«На самом деле, что касается потери ВВП 2014 г. — то эта цифра — 15,75%. Понимаем причины — Донбасс, временная утрата Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 г. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года», — сказал он, сообщает Укринформ.

Титарчук добавил, что по первому «бюджетному» сценарию это возможно в 2021 г., а по второму — в 2020 г.

Он заметил, что реформы, которые сейчас проводит власть, не могут в первый год показать результат, они имеют отложенный во времени эффект — становятся ощутимыми на второй, третий год.

Напомним, то, что украинская экономика растёт недостаточно, заявил и вице-президент Всемирного банка

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