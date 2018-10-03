Павелко: Счетная палата станет эффективным институтом контроля публичных финансов

Имплементация законодательства позволит Счетной палате стать эффективным институтом парламентского контроля в сфере публичных финансов

Об этом заседание круглого стола на тему: «Парламентский контроль в сфере публичных финансов» заявил председатель Комитета по вопросам бюджета, народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко» Андрей Павелко, передает «ДС».

Депутат отметил, что парламентский контроль в сфере публичных финансов в первую очередь связан с деятельностью Счетной палаты, которая, согласно статье 98 Конституции Украины, осуществляет контроль за поступлением средств в Государственный бюджет и их использованием.

«Следует отметить, что в этом созыве Верховная Рада осуществила законодательное реформирование Счетной палаты, приняв в 2015 году новую редакцию Закона о Счетной палате. По мнению многих экспертов, этот Закон является прогрессивным и дает новый импульс Счетной палате для дальнейшего ее развития, эффективности и результативности, учитывая современные условия и политико-правовые основы государства.

Среди прочего, Законом введен прозрачный порядок назначения членов Счетной палаты на конкурсной основе. Бюджетным комитетом была проведена подготовка первого и повторного конкурса и в марте этого года Верховная Рада назначила новый состав Счетной палаты.

Сейчас обновленная Счетная палата уже показала свою действенность и за последние полгода стала работать более прозрачно, публично и улучшила взаимодействие как в целом с парламентом, так и непосредственно с Комитетом по вопросам бюджета и другими комитетами», — отметил Павелко.

Он также подчеркнул, что надлежащая имплементация Закона о Счетной палате позволит Счетной палате стать ведущим и эффективным институтом парламентского контроля в сфере публичных финансов.

«В настоящее время есть необходимость ускорения имплементации международных стандартов государственного финансового контроля, улучшения качества результатов внешнего финансового аудита и их надлежащего применения с учетом тщательного рассмотрения в парламенте, что в целом должно способствовать эффективному использованию бюджетных средств.

Указанное должно быть отражено в общей концепции развития Счетной палаты, которая, есть надежда, будет определена Счетной палатой по результатам независимого функционального обследования, в настоящее время осуществляется международными экспертами», — подчеркнул Павелко.

Он также обратил внимание на то, что отдельной темой для дискуссии является расширение полномочий Счетной палаты в части контроля за средствами местных бюджетов, Пенсионного фонда и фондов государственного социального страхования, государственных предприятий.

«Такой вопрос уже обсуждался во время разработки новой редакции Закона о Счетной палате. Однако, для установки дополнительных полномочий Счетной палаты, прежде всего, необходимо внести соответствующие изменения в статью 98 Конституции Украины

Кроме того, такой вопрос требует комплексного упорядочения деятельности всех органов в сфере государственного финансового контроля с целью устранения дублирования полномочий и урегулирования взаимодействия таких органов. В первую очередь, речь идет о Государственной аудиторской службе, которая является правительственным органом и осуществляет контроль в сфере публичных финансов», — отметил Андрей Павелко.

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