Пауэлл: хорошие перспективы подтолкнут ФРС к пересмотру плана повышения ставок

Новый глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что благоприятные перспективы для экономики США и рост инфляции могут подтолкнуть чиновников к рассмотрению повышения процентных ставок в большем масштабе, нежели текущие 3 прогнозируемых раза. “Моя личная оценка ситуации в экономике улучшается с декабря”, — заявил Пауэлл в ответ на вопрос о том, что именно может вынудить FOMC ускорить темпы ужесточения политики.

Инвесторы повысили вероятность ужесточения политики в четвертом квартале до уровня около 50% после комментариев Пауэлла. Вероятность повышения во втором и третьем кварталах выросла до 80% и 70% соответственно, тогда как вероятность повышения ставки на следующем заседании ФРС в марте остается около 100%.

Пауэлл занял пост в момент, когда крупнейшая мировая экономика переключилась на повышенную передачу роста и снижения занятости, хотя инфляция остается ниже целевых 2% ЦБ. Импульс усилился после снижения налогов и увеличения расходов.

Комментарии Пауэлла вызвали скачок доходности американских десятилеток до максимума за день, когда они коснулась 2.91% после закрытия на 2.86% в понедельник. S&P 500 просел на 0.4% по состоянию на 11:53. Индекс цен на личное потребление оказывался ниже целевых 2% в течение всех 5 лет. Пауэлл заявил, что новая волна инвестиций должна повысить производительность и положительно повлиять на рост оплаты труда.

