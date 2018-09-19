Паспорта в Берегово: Посольство Венгрии отказалось говорить

Посольство Венгрии в Украине не пожелало комментировать ситуацию с выдачей венгерских паспортов в Берегово

Такой ответ на запрос «Укринформа» дал посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень, передает «ДС».

«Информируем Вас, что мы не можем предоставить никакой информации по вопросам, касающихся гражданства Венгрии», — говорится в письме от 19 сентября.

Напомним, ранее в распоряжении журналистов попало видео, кадры которого показывают процедуру выдачи венгерских паспортов гражданам Украины в консульстве Венгрии, расположенном в Берегово (Закарпатье).

Отреагировал уже и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который подчеркнул, что если эта информация окажется не фейком, то венгерскому консулу «придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт».

Как сообщала «ДС», пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что украинские законы не предусматривают уголовной ответственности за двойное гражданство, однако тенденция с выдачей Венгрией своих паспортов в Украине — угрожающая.

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