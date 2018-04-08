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Пасха-2018: звезды хвастаются крашенками, нарядами и детьми [фото]

Курс валют08 Апр 2018
Пасха-2018: звезды хвастаются крашенками, нарядами и детьми [фото]
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Пасха-2018: звезды хвастаются крашенками, нарядами и детьми


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Лучшие пасхальные открытки знаменитостей — в подборке «КП» в Украине».


Пасха – один из любимых праздников украинских и российских звезд. В этот день знаменитости выкладывают в Инстаграм красивые пасхальные корзины, аппетитные куличи и крашенки, похожие на произведения искусства. Кроме этого Пасха отличный повод показать новый этнический наряд или похвастаться красивыми подросшими детьми. Самые красивые пасхальные открытки звезд – в подборке «КП» в Украине».


София Ротару



Алла Пугачева и Максим Галкин




Сергей Бабкин



Санта Димопулос



Евгений Филатов и Онука



Филипп Киркоров



Катя Осадчая



Регина Тодоренко



Маричка Падалко



Александр Педан



Оксана Марченко


Христос Воскрес! Сьогодні велике свято Воскресіння Христа! Вітаю всіх вас, мої найдорожчі, ваших рідних і близьких! Бажаю, щоб світло цього дня, запалене освяченою свічкою, тримало Божу іскру у ваших душах! Нехай добрі помисли про вічне та прекрасне, щасливе та радісне, щире та привітне принесуть розуміння того, що життя — це цінність, подарована Богом, наповнена любов‘ю, добротою та ласкою! Дуже хочу, щоб посміхалися ваші очі, повні віри й надії, сліз від радості за прекрасне сьогодні та ще краще завтра! З Великоднем вас! Миру та спокою в душах, світла в думках і запалу у вчинках! . . . #oksanamarchenko #marchenko #tv #showtime #Easter #eastereggs #eastersunday #me #awesome #instagood #good #great #bestoftheday #photooftheday #instaday #happy #love #life #pretty #оксанамарченко #марченко #счастье #Пасха #Великдень #добро #делитесьдобром


Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 7 Апр 2018 в 10:44 PDT


Тарас Степаненко



Ярослав Ракицкий



Татьяна Навка



Валентин Юдашкин



Яна Рудковская



Наталья Водянова



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