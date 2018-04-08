Пасха-2018: звезды хвастаются крашенками, нарядами и детьми [фото]



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Лучшие пасхальные открытки знаменитостей — в подборке «КП» в Украине».



Пасха – один из любимых праздников украинских и российских звезд. В этот день знаменитости выкладывают в Инстаграм красивые пасхальные корзины, аппетитные куличи и крашенки, похожие на произведения искусства. Кроме этого Пасха отличный повод показать новый этнический наряд или похвастаться красивыми подросшими детьми. Самые красивые пасхальные открытки звезд – в подборке «КП» в Украине».



София Ротару







Алла Пугачева и Максим Галкин











Сергей Бабкин







Санта Димопулос







Евгений Филатов и Онука







Филипп Киркоров







Катя Осадчая







Регина Тодоренко







Маричка Падалко







Александр Педан







Оксана Марченко



Христос Воскрес! Сьогодні велике свято Воскресіння Христа! Вітаю всіх вас, мої найдорожчі, ваших рідних і близьких! Бажаю, щоб світло цього дня, запалене освяченою свічкою, тримало Божу іскру у ваших душах! Нехай добрі помисли про вічне та прекрасне, щасливе та радісне, щире та привітне принесуть розуміння того, що життя — це цінність, подарована Богом, наповнена любов‘ю, добротою та ласкою! Дуже хочу, щоб посміхалися ваші очі, повні віри й надії, сліз від радості за прекрасне сьогодні та ще краще завтра! З Великоднем вас! Миру та спокою в душах, світла в думках і запалу у вчинках! . . . #oksanamarchenko #marchenko #tv #showtime #Easter #eastereggs #eastersunday #me #awesome #instagood #good #great #bestoftheday #photooftheday #instaday #happy #love #life #pretty #оксанамарченко #марченко #счастье #Пасха #Великдень #добро #делитесьдобром



Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 7 Апр 2018 в 10:44 PDT



Тарас Степаненко







Ярослав Ракицкий







Татьяна Навка







Валентин Юдашкин







Яна Рудковская







Наталья Водянова







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