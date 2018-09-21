Пасенюк рассказал, что в Украине привлекает инвесторов

«Прямые инвестиции остаются главным реальным драйвером роста ВВП в Украине на фоне сегодняшних экономических реалий, внешней конъюнктуры и обязательств, которые Украина приняла на себя перед международными кредиторами», — заявил управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк в ходе дискуссии на Украинском финансовом форуме (#UkrFinForum2018), организованном группой ICU.

По мнению Макара Пасенюка, для качественного рывка в росте экономики нужен прорыв в размере и сроках притока инвестиций. Они помогут относительно быстро запустить промышленное производство, увеличить потребление и нарастить базу собственного капитала, на который можно будет привлекать долговое финансирование как внутри страны, так и извне, увеличивая темпы роста. При этом Пасенюк убежден, что частный сектор на фоне мировой конъюнктуры и своих проблем не справится с задачей существенного привлечения инвестиций. «К сожалению, без существенных усилий со стороны государства качественно увеличить цифру инвестиций невозможно», — заявил он. Пасенюк выделил три самых больших сектора экономики, представляющих основной интерес для реализации таких государственных инициатив, так как в них возможен эффект масштаба.

Самым большим качественным потенциалом по привлечению инвестиций и влиянию на экономическую стабильность, по словам эксперта, обладает аграрный комплекс, на который уже приходится около 15% ВВП. Основной вопрос, подчеркивает управляющий партнер группы ICU, это отмена моратория на продажу земли сельхозназначения. «В Украине объем сельскохозяйственного земельного банка составляет около 25 млн га, около 10 млн га из которых находится в госсобственности. Средняя ставка коммерческой аренды составляет около $140-150/га в год, а значит, стоимость с/х земли в Украине находится в диапазоне $1500-2000/га. Таким образом, стоимость всей государственной земли составляет $15-20 млрд, что сопоставимо с существующей программой МВФ Extended Fund Facility в сумме $17,5 млрд и более чем вдвое превышает нетто-резервы НБУ, составляющие $6.8 млрд долларов», — подсчитал Пасенюк, добавив, что эти элементарные расчеты не включают эффект мультипликатора ВВП и дополнительных инвестиций, которые неизбежно будут сделаны в инфраструктуру. «Я уверен, что цифру в $15 млрд можно будет привлечь в течении 3 лет», — подчеркнул он.

На второе место он поставил энергетический сектор, доля которого составляет около 8% ВВП Украины, но при этом сектор является стратегически важным для суверенитета страны и оказывает существенное влияние на торговый дефицит. Макар Пасенюк убежден, что Украина способна полностью обеспечить свои потребности в энергоресурсах, прежде всего, в природном газе. Его разведанные резервы на сегодняшний день составляют порядка 600 млрд м3, что ставит Украину на третье место в Европе после Норвегии и Нидерландов. По его словам, Украине необходимо около 3 млрд долларов прямых инвестиций в разработку для того, чтобы обеспечить себя газом. «Ликвидация импорта газа приведет к экономии затрат на общий импорт на $2,5-3 млрд, что при прочих равных приведет Украину к значительному сокращению дефицита текущего счета, который в настоящее время находится на уровне -3,5млрд дол в год», — говорит он. По словам Пасенюка, основные необходимые реформы для этого уже были сделаны — снижена рента, прописано законодательство о разделе продукции. Чтобы усилить привлекательность отрасли для инвесторов, нужны рыночные цены на газ для всех категорий потребителей, развитие прозрачной и понятной системы аукционов по продаже спецразрешений на разработку недр. Также важно модернизировать законодательство нефтегазовой отрасли и Кодекс о недрах в соответствии с европейскими нормами.

Третий по масштабам и значимости сектор — транспорт и инфраструктура, на который приходится около 6% ВВП. «Учитывая географическое расположение, этот сектор является безусловно перспективным направлением инвестирования. Он выиграет от принятия и запуска частно-государственных партнерств и реформы «Укрзалізниці», — убежден Пасенюк. По его мнению, унаследованная от СССР изношенная и неэффективная инфраструктура негативно влияет на конкурентные позиции украинского бизнеса, а ее обновление требует значительных инвестиций. Например, модернизация железных дорог может потребовать $2 млрд, а ремонт автомобильных дорог — свыше $4 млрд.

Чтобы инвесторы готовы были вкладывать средства в украинскую инфраструктуру, нужны прозрачные рыночные механизмы и равные правила игры — убежден Макар Пасенюк.





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