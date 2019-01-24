ПАСЕ приняла резолюцию об агрессии России в Керченском проливе — Деловая столица

Члены ПАСЕ приняли резолюцию, в которой осуждается агрессию России против украинских кораблей в Керченском проливе

ПАСЕ приняла резолюцию об агрессии России в Керченском проливе

За такое решение проголосовали 103 депутата, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

В резолюции учтены все поправки от украинской стороны, в частности о признании 24 украинских моряков военнопленными.

Также ПАСЕ требует от России немедленно освободить украинцев и гарантировать свободное судоходство в Азовском море и Керченском проливе.

Кроме того, Россия обязана обеспечить контроль прохода проливом третьей стороной (такое предложение внесли представители Франции и Германии).

В резолюции также осуждается строительство Керченского моста, который нарушает международное право.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник