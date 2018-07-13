Парубий рассказал, как часто общался с Порошенко о повестке дня парламента

По его словам, речь идет о рабочем продуктивном сотрудничестве

Спикер парламента Андрей Парубий время от времени общается с президентом Украины Петром Порошенко о повестке дня Рады, в частности о законодательных инициативах главы государства. Об этом глава ВРУ заявил в ходе итогового брифинга по результатам восьмой сессии, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

В ответ на вопрос, часто ли Парубий обсуждает с Порошенко законопроекты повестки дня, спикер ВР сказал: «Мы с ним встречаемся не на каждой пленарной неделе, но иногда на пленарной неделе мы встречаемся».

«Он (президент, — ред.) отмечает те законы, которые поданы, как правило, президентом, на их важности. У нас точно по Антикоррупционному суду было несколько разговоров. По закону о нацбезопасности у нас точно было несколько разговоров. Эти разговоры, как правило, касаются тех законодательных инициатив президента, которые подаются. Могу сказать, что по тем законам, которые президент инициировал, не каждую пленарную неделю, но довольно часто мы с ним видимся», — сказал Парубий.

По его словам, встречи, как правило, проходят в понедельник или в среду.

«Видимся, чтобы сверить все правки, которые есть, чтобы зайдя в зал, мы знали, что позиции согласованы и у нас есть 226. И это сотрудничество является очень рабочим и продуктивным», — добавил Парубий.





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