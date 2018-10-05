Парубий пригласил Вселенского патриарха выступить в Верховной Раде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в Верховной Раде

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в Верховной Раде

Об этом Парубий сообщил у себя в Twitter, информирует «ДС».

Приглашение спикер ВР передал через экзархов патриарха.

«Во время встречи с экзархами Всесвятейшого Патриарха Варфоломея — Владыкой Даниилом и Владыкой Иларионом пригласил Патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить в Верховной Раде. Визит экзарха в Украину- это символ отцовской опеки Патриарха Варфоломея», — заявил он.

Напомним, экзархи Вселенского патриархата приехали в Украину, чтобы решить «церковную аномалию» и подготовить все условия для предоставления Томоса об автокефалии.

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