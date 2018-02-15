Парубий пообещал МВФ "починить" закон об антикоррупционном суде

Изменения в законопроект об Антикоррупционном суде будут приняты уже во время голосования

Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с группой экспертов МВФ, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу ВР.

«Парубий выразил надежду, что все предостережения и рекомендации Венецианской комиссии, в частности касающиеся полномочий международного совета экспертов, будут имплементированы (в законопроект об антикоррупционном суде — ред.) между первым и вторым чтением. Он также проинформировал, что законопроект об Антикоррупционном суде будет включен в повестку дня этой сессии в конце февраля, и спрогнозировал его принятие до мая», — говорится в сообщении.

Глава миссии Рон Ван Роден в свою очередь отметил, что создание Антикоррупционного суда считает «критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК».

Отмечается, что Участники встречи детально обсудили вопросы полномочий международной общественной совета, обязательность ее решений для Высшей квалификационной комиссии в процессе отбора судей, учета мнения ИКК в отборе членов такого совета и т.п.

«Нам кажется, что создание такого суда, который будет пользоваться наибольшим доверием в обществе и будет иметь наиболее квалифицированных судей — наиболее важно», — сказал Роден.

Касаясь поднятого вопроса о законодательной поддержке финансового сектора, Председатель Верховной Рады отметил, что возьмет под особую опеку» законопроекты, которые рекомендует Международный валютный фонд.

Напомним, 13 февраля глава представительства миссии МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что законопроект об Антикоррупционном суде, внесенный президентом, не отвечает требованиям программы сотрудничества Украины с МВФ.

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