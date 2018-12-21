Парубий подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании — новости экономики Украины, курс валют — Liga.net

Документ передан на подпись к президенту Украины

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)». Об этом говорится на сайте парламента.

Проект закона отправлен на подпись к президенту Украины.

null

Напомним, 18 октября депутаты Верховной Рады Украины поддержали инициативу Министерства финансов внедрить среднесрочное бюджетное планирование.

6 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект N8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)». Согласно сообщению на сайте Верховной Рады, документ поддержали 238 депутатов.

Согласно законопроекту, государство будет планировать свой бюджет на три года вперед, что позволит реализовывать системные реформы, а также повысит степень ответственности распорядителей бюджета за эффективность своей работы.

Теперь вместо однолетних основных направлений бюджетной политики вводится среднесрочная Бюджетная декларация как документ стратегического планирования, определяющий бюджетную политику на последующие три года. Инструментом среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне станут трехлетние местные финансовые планы.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.





Источник