Парубий подписал закон о трехлетнем бюджетном планировании — Depo.ua

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)»

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на сайт парламента.

Последний этап прохождения документа — возвращен с подписью председателя Верховной Рады, направлен на подпись президенту.

Напомним, Парубий 19 декабря заявил, что подпишет этот проект закона в среду после окончания пленарного заседания. Однако закон был подписан только в пятницу.

До этого Рада разблокировала подписание законопроекта №8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)».

Напомним, 19 декабря Верховная Рада разблокировала подписание закона о трехлетнем бюджетном планировании.

6 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно введения среднесрочного бюджетного планирования.





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