Парубий поддержал отставку Герасимюк

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook после встречи с Герасимюк, передает Depo.ua.

«Согласен с позицией Ольги Герасимюк, что Нацсовет должен оставаться независимым от любых политических влияний, а также выполнять свою главную функцию — перелицензирования цифровых лицензий. Следовательно, с пониманием отнесся к позиции Ольги подать в отставку с должности первого заместителя главы, чтобы обратить внимание на недопустимость любых манипуляций в процессе перелицензирования», — отметил председатель ВР.

В то же время Парубий отметил, что она остается членом национального совета и готова в дальнейшем «честно и добросовестно исполнять свои обязанности члена Нацсовета».

Он также напомнил, что Герасимюк была назначена членом Нацсовета по квоте Верховной Рады Украины и Председателем профильного комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Викторией Сюмар.

Напомним, Ольга Герасимюк членом Нацсовета была выбрана 4 июля 2014 года по квоте Верховной Рады Украины. 7 июля была избрана первым заместителем председателя Нацсовета.

К сфере полномочий Герасимюк в регуляторе относятся вопросы в частности относительно прав детей и специальных категорий зрителей и слушателей на общественное вещание, защиты и развития национального аудиовизуального продукта, иновещания, международного сотрудничества, а также связей с парламентом, СНБО и силовым блоком, с журналистскими и общественными организациями.

25 июня Герасимюк написала заявление на увольнение. Нацсовет планирует рассмотреть его во время заседания, которое должно состояться 3 июля.





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