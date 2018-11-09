Партия Рабиновича объединилась с Оппоблоком

Пророссийские политические силы в Украине подписали соглашение об объединении

Соглашение подписали сегодня лидеры партий «За життя» и «Оппозиционный блок»

Соглашение подписали сегодня лидеры партий «За життя» и «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович и Юрий Бойко, информирует «ДС».

Новое объединение получило название «Оппозиционная платформа — За життя».

«Мы сегодня приглашаем все оппозиционные силы к нашему о соединение для того, чтобы восстановить в стране мир, стабильность, порядок, прекратить войну и сделать жизнь наших граждан счастливыми «, — заявил лидер» Оппоблока» Юрий Бойко.

В свою очередь, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович назвал сегодняшний день «историческим».

«Потому что, на мой взгляд, сегодня создана платформа для оппозиционных сил, которые должны объединиться, чтобы остановить вакханалию сегодняшней власти», — сказал он.

При этом он озвучил три пункта, по которым оппозиционные силы должны объединяться.

«Первое — добиваться мира в стране. Второе — прекращение экономического геноцида украинского народа. Третье — создание независимой страны — Швейцарии Восточной Европы. По этим трем пунктам на эту платформу мы приглашаем всех», — призвал Рабинович.

Отметим, что ранее держатели акций «Опоблоку», «За жизнь!» и ряд мелких партий с «регионаловски» прошлым договорились до 1 декабря выдвинуть общего кандидата на выборы.

Как сообщала «ДС», фракция «Оппозиционный блок» и партия «За життя» заявили о готовности к переговорам по слиянию 12 сентября.

Как известно, Вадим Рабинович в 2016 году прошел в народные депутаты по списку Оппоблока. В июле 2016 года Рабинович разорвал отношения с партией и создал партию «За життя». При этом из состава фракции Оппоблока он не вышел, чтобы не утратить депутатский мандат.

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