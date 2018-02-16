Парламентарий: Эстония служит интересам США: EADaily

Депутат Рийгикогу от Центристской партии Владимир Вельман негативно оценил доклад эстонского Департамента внешней разведки, опубликованный на прошлой неделе. Парламентарий считает, что сегодня угрозы для Эстонии больше исходят от ее собственных политиков, чем от внешних факторов, пишет err.ee.

«Уже давно не жду ни от „компетентных“ ведомств, ни от официальных уполномоченных политиков трезвого взгляда на международную ситуацию», — заявил Вельман. «К сожалению, мы переживаем эпоху воинствующего дилетантства, вызванного рабским стремлением угодить новому суверену, коим являются США, — добавил депутат. — Я лично не отношусь к тем, кто живет в страхе ожидания вторжения России в Эстонию. Более того, я убежден, что нагнетание этого страха приведет как к окончательному разрыву нормальных отношений с соседней страной, в том числе и экономических, так и к еще большему снижению рождаемости и, как следствие, приближению к физической потере государства. Для того, чтобы государство развивалось и процветало, нужно решать реальные внутренние задачи, а не создавать мифы и воспитывать на них будущие поколения».

«Угроза сегодняшней Эстонии исходит от ее сегодняшних политиков куда больше, чем от внешних факторов. Угроза — в отсутствии трезвого, умного, честного взгляда на жизнь и в отсутствии смелости этот взгляд отстаивать. И никакой НАТО, никакие службы разведки не добавят гражданского мужества обществу с рабской душой. А что касается столетия Эстонской Республики, то дата эта весьма сложна для толкования даже у нас. Бесспорно только одно: век назад впервые была провозглашена независимая Эстония. Все остальное, случившееся с нашей страной за этот век, еще предстоит осознать потомкам», — сказал Владимир Вельман.

Напомним, что эстонский Департамент внешней разведки в своем докладе «Эстония в системе международной безопасности», выходящем уже третий год подряд, из 68 страниц 54 посвятил России, а остальные — террористической угрозе в Европе. Эстонские разведчики уверяют, что Москва продолжит скрытое вмешательство с целью повлиять на демократические процессы принятия решений в странах Запада, особенно в тех странах ЕС, где в этом году состоятся выборы. «Это означает еще больше ложной информации и все больше попыток завербовать западных политиков, бизнесменов и лидеров общественного мнения. Следует обратить особое внимание на попытки Москвы в отношении внутренней политики Италии. Россия, несомненно, проявит большой интерес и к осенним парламентским выборам в Латвии», — пишут авторы доклада. При этом отмечается, что после президентских выборов в США «осознание Западом деятельности Кремля» существенно возросло. «Кроме того, Москва в 2018 году продолжит поиск очагов конфликта для вмешательства на Ближнем Востоке и в Африке. Основная цель такой деятельности для России — раздражать западные страны, а не способствовать разрешению конфликтов. Россия снова использует антитеррористический нарратив, чтобы укрепить внешнеполитические позиции и завязать отношения как на политическом уровне, так и на уровне учреждений безопасности», — уверены в эстонской разведке.

По оценке департамента, члены политической, общественной и деловой элиты должны особенно критически анализировать инциденты, которые происходят с ними во время нахождения в России, а также лиц, которые пытаются с ними познакомиться. «Для повседневной работы с агентами влияния может использоваться проживающий в Европе активист или координатор, который, хотя и не имеет российского гражданства, заслужил доверие Кремля. Особенно активно ищут депутатов Европейского парламента, хотя не отказываются и от политиков на государственном и местном уровне», — считают авторы доклада. В документе отдельно отмечается, что уже 2017-й год показал растущую угрозу нападения на западные страны в киберсфере, а значительная часть злонамеренной киберактивности якобы идет именно из России. «Несмотря на то, что кибероперации российских спецслужб технически осуществляются на высоком уровне и свои следы они умеют прятать, есть признаки, которые не оставляют сомнения в источнике этих действий. Видно, что регулярно действуют во время суток, которое является рабочими часами в часовых поясах Москвы и Санкт-Петербурга, соблюдаются государственные праздники, а в следах деятельности можно часто найти намеки на русский язык и лексику», — считают в эстонской разведке. Там уверены, что «выбор целей операций, приемы нападений и долгосрочность действий соответствуют разведывательным потребностям спецслужб Российской Федерации».





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