Парламент Украины пытается легализовать продажу земли – Вести Экономика, 13.11.2019

Москва, 13 ноября — «Вести.Экономика». Верховная рада Украины, в которой большинство депутатов президентской фракции «Слуга народа», 13 ноября приняла в первом чтении законопроект об отмене с 1 октября 2020 г. моратория на продажу сельскохозяйственных земель. Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине 18 лет.

МВФ настаивал на отмене запрета — это одно из условий предоставления Киеву новых кредитов.

Предыдущий президент Петр Порошенко и парламент предыдущего созыва откладывали земельную реформу, опасаясь снижения предвыборных рейтингов.

Большая часть украинцев имеют низкие доходы и встревожены возможностью крупных иностранных компаний и бизнесменов скупить землю. Это может привести к росту цен на продукты.

Президент страны Владимир Зеленский ранее обещал вынести вопрос о продаже земли иностранцам на всеукраинский референдум. Зеленский обещал до положительного решения на референдуме запретить продажу и покупку земли иностранцам.

Утвержденным проектом закона предлагается определить особенности правового регулирования оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения на основе рыночных механизмов перехода прав на земельные участки.

Проектом закона:

— отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности с 01.10.2020 г.

— определяется субъектный состав лиц, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения: граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчуждения участка в течение года;

— устанавливается правило, согласно которому до 1 января 2024 г. не допускается приобретение юридическими лицами, бенефициарным владельцем (контролером) которых являются иностранцы, лица без гражданства, юридические лица, созданные по законодательству другим, чем законодательство Украины, иностранные государства, права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

— указанные требования не распространяются на случаи приобретения в собственность земельных участков их арендаторами, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями, если с момента государственной регистрации юридического лица — приобретателя права собственности прошло не менее 3 лет, а также на случаи приобретения в собственность указанными лицами земельных участков;

— устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки; устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц.

— ограничения не допускают приобретение в собственность более 35% сельскохозяйственных земель объединенной общины, 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины;

— обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка;

— предусматривается обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимости) прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав;

— обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

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