Парламент ратифицировал соглашение с Финляндией о поддержке в реформе украинской школы

Верховная Рада приняла закон № 0190 о ратификации соглашения с Финляндией о реализации проекта «Финская поддержка реформы украинской школы». «За» проголосовали 247 народных депутатов.

Онлайн-трансляцию заседания ВР вел официальный канал «Рада».

Финляндия предоставит поддержку на общую сумму 6 млн евро на безвозвратной основе для реформирования украинской школы. Софинансирования с украинской стороны не предполагается — вместо этого государство привлечет к реализации проекта компетентных государственных служащих, а также предоставит отдельное помещение в здании Минобразования под офис проекта.

Согласно пояснительной записке, проект планируют реализовать в течение 4 лет. Он состоит из трех ключевых направлений: подготовка учителей начальной школы; популяризация образования; улучшение образовательной среды.

Напомним, Украина и Финляндия подписали соответствующее соглашение 5 марта 2018 года в Киеве.





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