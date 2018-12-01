Парадокс «незалежности»: экономику Украины спасает ее упадочность — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

Экономическая ситуация на Украине давно оставляет желать лучшего, но она могла бы быть еще хуже, если бы у предпринимателей было достаточно денег для вывода их за границу.

Об этом рассказал эксперт по экономическим и политическим вопросам Всеволод Степанюк выступая на пресс-конференции в украинской столице.

По его словам, экономика Украины оказалась в ситуации «замкнутого круга». Парадоксальность ее заключается в том, что упадок экономики лишил украинцев «лишних» средств, которые могли быть выведены за рубеж. Но именно тот факт, что выводить нечего, по иронии судьбы, представляет своеобразный «стабилизирующий фактор», который хоть как-то поддерживает курс национальной валюты.

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«Валовой внутренний продукт Украины на сегодняшний день примерно на 40% ниже, чем четыре года назад. Выводить с такими показателями нечего. У населения не осталось финансов, и у весьма крупных бизнесменов тоже нет «живых» денег, которые можно вывести», — рассказывает эксперт.

Он подчеркнул, что за постмайданный период цены на активы рухнули в три раза. «Их не заложить, ни получить за них денег, чтобы вывести. Капитал, который можно было бы вывести, уменьшился. К несчастью, на Украине не осталось денег, которые можно было бы вывести за границу», — заявил Степанюк, констатировав, что именно это остается «стабилизирующим фактором» для страны.

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