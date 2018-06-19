Папа сказал: «Ты такая же, как все», и Рада стала искать путь в жизни

Фонд «Православие и мир» помогает детям из многодетных семей выбрать свою будущую профессию. Давайте поможем детям, чьи родители не могут позволить себе дорогих репетиторов и многочисленные платные курсы, поступить в вуз, в котором им будет интересно учиться, а после окончания – работать по специальности.

У меня есть мечта – задумка бизнеса

«Вот смотрю я на людей и не понимаю: все куда-то мчатся, суетятся, не зная, чего хотят в итоге. Может, пора остановиться и разобраться в себе?» – размышляет Рада Осипова.

Раде 16 лет. Она из многодетной семьи. Живет с родителями, братом и сестренкой в подмосковном Домодедово. Окончила 10-й класс.

Рада – особенная девочка. Ей не было и шести лет, когда в ее жизни начались испытания. Больницы, врачи, химиотерапия… Из-за опухоли перестал видеть правый глаз. Совсем. Пришлось поставить протез.

Мама и бабушка старались оградить Раду от лишней нагрузки. А папа сказал: «Ты такая же, как и все! Читаешь, гуляешь, играешь. Да, возможно, ты не будешь играть на пианино, но в остальном ты – как все!» И Рада поверила.

Она старается очень много заниматься. Свободного времени у нее почти нет: школа, конкурсы, олимпиады, увлечение философией, чтение книг на тему бизнеса, занятия айкидо. Ей хочется успеть все, все попробовать, но главное – найти свой путь в жизни.

Сначала, как и многие в детстве, она хотела стать учительницей. Просто перед ее глазами был замечательный педагог, вызывающий восхищение. Потом она увлеклась итальянским. Захотелось стать лингвистом и увидеть Италию. Но родители так часто говорили дома на экономические темы, что Рада задумалась о бизнесе…

«Кто из вас хотел бы стать миллионером? Думаю, многие, и я в их числе. Дело в том, что у меня есть мечта, задумка бизнеса, которую я очень хочу воплотить в жизнь. Так вот, несколько дней конференции перевернули мои представления о современном бизнесе в целом», – пишет Рада в соцсети.

Она стала лауреатом конкурса «Дипломатия как стиль жизни», который проводил МГИМО. Путевка в Артек на международную смену для «юных дипломатов» была ее мечтой. Мечтой, которая сбылась прошлой осенью.

А чтобы еще раз попасть в Артек, Рада опять приняла участие в конкурсе. На философском факультете МГУ писала эссе на английском языке на тему «Субъективность восприятия времени современным человеком по теории Канта». И этим поразила маму. «И когда дочка, при ее загруженности, успевает еще и Канта читать?» – удивляется Инна.

Как без помощи понять, что это мое

«Мне на ум приходили такие профессии, как лингвист, дипломат, журналист, экономист, психолог. В общем, находилась в полной неопределенности.

Как можно было понять без посторонней помощи, что из этого мое? И еще ведь хочется, чтобы эта профессия была востребована в будущем… Самостоятельно разобраться сложно», – признается Рада.

На помощь пришла мама. Она узнала о программе «Про-Будущее» и рассказала о ней Раде.

«Мы ухватились за программу фонда «Православие и мир» «Про-Будущее», потому что в ней бесплатно могут участвовать дети из многодетных семей. Для нас это очень важно!» – говорит Инна.

В рамках программы Рада бесплатно прошла независимые тестирования, консультации с двумя разными психологами и пробный ЕГЭ в Центре тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданном на базе факультета психологии МГУ.

Рада очень благодарна проекту. Она считает, что благодаря этой программе она обрела уверенность в себе и в своем выборе, поняла, в каком направлении двигаться.

«Меня посадили за компьютер. Ни телефоном, ни ручкой, ни блокнотом пользоваться нельзя. Советоваться – тоже. В тестировании было три блока: «интересы», «способности» и «личность». С результатами тестирования я пошла на консультацию к психологу. Я узнала о себе много нового. Например, что у меня хорошие показатели по «знаковым» направлениям, таким как математика и иностранные языки, а также высокая эрудиция и любовь к искусству».

В рамках каждого блока были названы профессии, которые наиболее подходят Раде. Исследование показало, что ей ближе всего финансово-экономический профиль. «На самом деле, я всегда любила экономику, вычисления, но чтобы этот профиль лидировал… Неожиданный поворот!» – поделилась впечатлениями девушка.

Многие взрослые несчастны из-за нелюбимой работы

На очередную консультацию в Центр она пришла спустя три месяца. И снова – тестирование, определение жизненной позиции и общение с психологом.

«Специалисты могут сказать о ребенке по тестам то, что не знают и не видят родители. Или, например, догадываются, но не знают наверняка. Для нас с Радой это было очень интересно и полезно. Психологическое состояние дочери после участия в программе выровнялось. Она сейчас везде себя пробует, изучает, какие у нее перспективы и возможности. Эта программа – «шаг в будущее» для детей», – говорит Инна.

В рамках подготовки к ЕГЭ Рада сдала в Центре два пробных экзамена – по русскому и английскому языкам. Проверила свои силы.

«Большинство взрослых людей несчастны! Сначала они учились не там, где хотели, потом работали на нелюбимой работе, изо дня в день, потеряв смысл жизни, – говорит Рада. – После участия в проекте я переосмыслила свои желания, определилась с направлением – буду стремиться поступить именно на программу «Мировая экономика» в лучшие вузы страны и развиваться в дальнейшем в этом направлении».

Программа дает понять, чего на самом деле хочет и на какой ступени развития находится юноша или девушка. В многодетных семьях у родителей не всегда есть возможность пристально вглядываться в каждого ребенка и внимательно отслеживать все его порывы. Кроме того, непрофессионал может сделать неправильный вывод о желаниях и способностях ребенка. Давайте поможем молодым людям определиться с выбором своего пути. Ведь это такая важная и сложная задача. Им нужна наша помощь!

Вы можете сделать разовое или оформить регулярное ежемесячное пожертвование в 100, 300, 500 и более рублей на программу «Про-Будущее», чтобы десятки молодых людей получили возможность проявить себя и почувствовать уверенность в себе и в своих силах в такой сложный для любого из них момент перехода во взрослую жизнь.





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