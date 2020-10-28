Пандемия стала «золотым временем» для банков Швейцарии



Джек Ма, самый богатый человек Китая и основатель гиганта электронной коммерции корпорации Алибаба, по сообщениям, в 2020 году увеличил свою биржевую нетто-стоимость на 45%. Keystone / Jorge Silva / Pool

Мир постепенно восстанавливается после экономических потрясений, вызванных пандемией коронавируса. Для швейцарских банков, управляющих деньгами мировых супербогачей, сейчас наступила самая пора «ковать железо, пока горячо».

Этот контент был опубликован 28 октября 2020 года — 07:00

28 октября 2020 года — 07:00

Сэм Джонс (Sam Jones) и Валентина Ромеи (Valentina Romei), газета Financial Times

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Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров.

Десятки обычно чрезвычайно скрытных и сдержанных швейцарских частных банков, таких, как «Ломбард Одье», некогда кредитор самого Наполеона, зарегистрировали в этом году резкий рост объема активов их клиентов. От этого тренда выигрывают и крупные банки: на прошлой неделе банк UBS из Цюриха, управляющий самым большим в мире объемом частных активов, отчитался о лучшем квартальном результате за последнее десятилетие.

Ожидается, что его вечный соперник Credit Suisse сообщит об аналогичных результатах. «Наши клиенты не стали паниковать во время массового сброса активов на финансовых рынках во время первой волны пандемии. Вместо этого они использовали этот период, с тем чтобы укрепить и расширить свои позиции», — рассказал газете Financial Times Серджио Эрмотти, генеральный директор UBS.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), ожидается, что в 2020 году мировая экономика сократится на 4,4%, что стало бы самым резким падением в современной истории, отчего миллионы людей могут обрушиться обратно в нищету. А вот миллиардеры мира сего, по мнению UBS, станут по сравнению с 2019 годом еще богаче. Тенденция, которая наблюдается от Бразилии до Китая, США и Германии, является еще одним свидетельством того, что пандемия вполне может углубить социальное неравенство в мире.

Коронавирус уничтожил 17,5 триллионов долларов

Согласно отчету Credit Suisse Global Wealth Report за 2020 год в прошлом 2019 году совокупное состояние домохозяйств всего мира (активы частных лиц) выросло на 10% и составило 399,2 триллиона долларов. В период с января по март 2020 года коронавирус уничтожил 17,5 трлн долларов (или 15,9 трлн швейцарских франков).

В докладе прогнозируется, однако, что мировое благосостояние восстановится до уровня 2019 года, учитывая вклад Китая и Индии, уже к концу 2020 года. Эксперты «Креди Свисс» подчеркивают, что, как и в период финансового кризиса 2008-го года, у нас «нет твердых доказательств того, что пандемия систематически приносила выгоду только более богатым по сравнению с менее состоятельными группами населения, или наоборот».

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Иными словами, плохо сейчас всем. Эксперты указывают также на некоторое сокращение за первые шесть месяцев 2020 г. общего числа людей со сверхвысокими нетто-активами (не менее 50 млн. долл. США на человека). Банк Credit Suisse указывает, что доля совокупного мирового богатства, находящегося в распоряжении 1% самых богатых лиц, неуклонно снижается уже с начала третьего тысячелетия.

В банке утверждают, что общественность, а значит и СМИ, уделяя все внимание порой в самом деле фантастическому росту благосостояния предпринимателей из сферы высоких технологий, упускают из виду тот факт, что многие предприниматели, например, из области розничной торговли или в моды, столкнулись со значительным падением своего богатства. Многие банкирские структуры и финансовые институты указывают, что в последний раз их супербогатые клиенты чувствовали себя так же хорошо, как сейчас, только в 2009 году, после мирового финансового кризиса.

Но как и тогда, кризис — это ведь не только угроза, но еще и новые инвестиционные возможности, с учетом того, что масштабы потерь сейчас оказались гораздо меньше благодаря более быстрой, чем тогда, реакции правительств и центральных банков, которые во многом своей монетарной политикой смягчили удар пандемии. «По сравнению с 2008 и 2009 годами мировая финансовая система пережила сейчас значительное стимулирующее воздействие» — говорит М. Эрмотти.

Скоро он уходит в отставку после девяти лет пребывания у руля банка UBS. «Кроме того, ликвидности было сейчас много, но очень мало было рынков, чтобы разместить эту ликвидность. В результате стоимость активов на финансовых рынках смогла удержаться на приличном уровне. Еще менее чем год назад аналитиков Уолл-стрит весьма беспокоил хаос в области оценки акций технологических компаний. Пандемия, как поток, унесла с собой все эти заботы».

За период с середины марта по середину сентября 2020 года личное состояние Джеффа Безоса (Jeff Bezos), генерального директора концерна Amazon, увеличилось на рекордные 13 млрд долларов, достигнув 189 млрд. За тот же период Марк Цукерберг, глава Facebook, и Элон Маск, глава компаний Tesla и SpaceX, увеличили каждый свои активы более чем на 45 миллиардов долларов. В Китае, где супербогатое население растет самыми быстрыми в мире темпами, миллиардерами в 2020 году стали 257 человек.

Но не менее удачливы были и те, кто уже был небеден в прошлом. Джек Ма, основатель торговой платформы Alibaba, за последние 10 месяцев увеличил свои чистые активы на 45%. Сейчас он «стоит» 58,8 млрд долларов. Об этом говорится в докладе основанного Рупертом Хогеверфом (Rupert Hoogewerf, Люксембург) аналитического центра Hurun Report, отслеживающего «судьбы и карьеры» китайских олигархов.

С тех пор, как 22 года назад этот доклад был опубликован в первый раз, не было еще ни одного года, в течение которого состояния упомянутых в докладе лиц росли бы такими темпами, как в 2020 году.

Совет владельцам активов: не продавать!

Однако успехи знаменитых, раскрученных в СМИ, миллиардеров — это только половина общей картины. Пандемия сделала многих богатых богаче, просто потому, что многие из них последовали советам их управляющих компаний, которые все как один твердили: «Не продавать ни в коем случае». «Если бы они запаниковали в феврале или в начале марта 2020 года и быстро скинули бы свои активы, то теперь им было бы очень трудно вернуться на рынок, с учетом его быстрого восстановления», — говорит Николь Курти (Nicole Curti).

Она руководит швейцарским филиалом инвестиционно-консалтинговой компании Stanhope Capital. В качестве примера она рассказывает историю двух братьев, клиентов этой компании: один из них продал всё свое портфолио сразу после того, когда началась пандемия. Другой решил рискнуть. В этом году его активы выросли на 7%, а положение его брата можно было бы охарактеризовать словом «застой».

«Это было очень тяжелое с эмоциональной точки зрения время, нервы были на пределе, но ключом к успеху в этом году был курс, направленный на то, чтобы придерживать активы, не сбрасывать их», — говорит Н. Курти. Банк «Ломбард Одье» (Lombard Odier) управляет принадлежащими миллионерам и миллиардерам из самых разных стран мира активами на сумму в 287 миллиардов франков. Еще в феврале 2020 года он начал советовать своим клиентам делать ставки именно на рыночную панику.

В январе банк поручил практически всем своим количественным аналитикам заняться сбором как можно большего объема открытых данных по всем ведущим экономическим показателям. Речь шла о самой ширкой палитре данных, начиная с информации об интенсивности автомобильного движения в азиатских городах до цифр из американских клиник.

«Мы очень рано осознали что, несмотря на вводимые в разных странах карантины и на явный спад в некоторых секторах экономики, — например, в сфере гражданской авиации, — многие отрасли все равно оставались скорее живыми, чем мертвыми», — говорит Фредерик Роша (Frédéric Rochat), один из семи управляющих партнеров банка Lombard Odier. «Начиная с февраля мы были последовательны в этом отношении: мы говорили, не уходите с рынка, встраивайте в свои портфолио любые возможные предохранители».

«Золотые времена»

Какие это предохранители? Конечно же золото! Многие швейцарские банкирские дома и инвестиционно-консалтинговые компании в этом году активно и довольно удачно советовали своим клиентам вкладываться в золото, стоимость тройской унции которого достигла в августе 2020 года рекордного уровня в 2 073 доллара США. Покупка золота стала логическим следствием реализации государствами колоссальных программ стимулирования фондовых рынков.

Тем самым владельцы крупных активов извлекали для себя двойную выгоду как из государственных инвестиций, производимых с целью поддержания стабильной ситуации в области стоимости основных акций, так и из опасений, вызванных возникновением огромного государственного долга, с которым пришлось мириться, коль скоро он был необходим для финансирования упомянутых инвестиций. Многие из них ожидают, что эта тенденция продолжится по мере того, как станут более очевидны реальные экономические издержки пандемии.

Рост котировок бумаг компаний, работающих в технологическом и других нишевых секторах, стал «краткосрочной реакцией на кризис, в долгосрочной же перспективе многие инвесторы осознали, что инфляция может вернуться, причем даже в больших масштабах, нежели это было в 2007 и 2008 годах, когда мы только начинали робко экспериментировать с этой новой фискальной экономикой».

Copyright The Financial Times Limited 2020

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