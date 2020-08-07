«Пандемия» стала спусковым механизмом кризиса мирового капитализма

«Пандемия» COVID-19 стала спусковым механизмом, ускорившим и без того глубокий экономический, социальный и политический кризис мировой капиталистической системы, что создает условия для беспрецедентного обострения классовой борьбы в планетарном масштабе. Об этом говорится в резолюции американской Партии социалистического равенства, принятой на VI съезде, который проходил онлайн с 19 по 24 июля 2020 года.

Классовая война. Фото: Фото: Hollywata

«Рабочий класс столкнулся с кризисом, у которого нет прогрессивного решения, кроме революционной борьбы с капитализмом для завоевания государственной власти, установления демократического контроля рабочего класса над экономикой, замены хаотичного рынка на научное планирование, упразднения системы национальных государств и построения глобального социалистического общества, где будет царить равенство, люди избавятся от нищеты, а также всех форм угнетения и дискриминации», — пишут авторы документа.

Еще до начала «пандемии» становилось все более очевидным, что США и вся мировая экономика оказались в плену долгов (фиктивного капитала), объемы которых намного превышали производительные и приносящие прибыль возможности реальной экономики. Так, согласно отчету Банка международных расчетов, опубликованному в апреле 2020 года, ожидалось, что «шок, вызванный COVID-19, создаст огромные трудности для корпоративных финансов». Из отчетности компаний за 2019 год следовало, что «50% фирм не имеют достаточных денежных средств для покрытия расходов на обслуживание долгов в течение 2020 года».

Имеет место беспрецедентная концентрация капитала в руках 1% самых богатых: в 1980 году 1% сверхбогачей зарабатывали до налогообложения в среднем в 27 раз больше, чем 50% граждан, а сегодня они зарабатывают в 81 раз больше.

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