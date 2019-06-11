Памятная дата: годовщина безвизового режима

Споры о том, хорош ли безвизовый режим или плох, работает он или нет, нужен ли он – не утихают. Все так привыкли к этим разговорам, что уже непонятно, в чем их суть. Казалось бы, очевидно, возможность путешествовать – это отлично! Но есть ли эта самая возможность? Вот вопрос, который не дает покоя.

Всем известно выражение Марка Твена: «Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика». И действительно, в тонкостях и хитросплетениях статистических отчетов разобраться очень тяжело. А сайт Государственного комитета статистики напоминает темный лес, в котором, возможно, и спрятано нужное дерево, но найти его там практически невозможно. Заветное «поиск на сайте временно не работает» — говорит о многом. Поэтому все разговоры вокруг безвизового режима довольно субъективные и, если и опираются на цифры, то сплошь косвенные. Для того чтобы правильно оценивать тот или иной показатель, неплохо было бы знать, как его просчитывали, но это выяснить сложно.

Немного данных

Итак, согласно данным, за два года в Украине было выдано больше 12 миллионов биометрических паспортов. Все мы помним, какой ажиотаж был вокруг этого вопроса с самого начала введения безвизового режима. Казалось бы, спустя два года очереди должны поубавиться, но из-за технических сложностей, прямо накануне туристического сезона, с 27 апреля по 2 мая выдача паспортов была приостановлена. Эти несколько дней показывают, что желающих получить документ все еще довольно много.

Все ли обладатели паспортов отправляются изучать красоты Европы в туристических турах? Далеко нет, согласно данным Укринформа, за два года только 2 миллиона человек посетили страны ЕС. Сообщается, что было совершено 33 миллиона поездок. Путем нехитрых вычислений, получаем, что в среднем каждый украинец совершил 15-17 поездок за эти два года. Если исходить из официальной численности населения в 42 миллиона человек, то туристов в странах ЕС было всего 4,7%.

Таким образом, получается, что очень многие в нашей стране или не стремятся попасть в страны ЕС и получают паспорт для путешествий в иные страны мира, или стремятся получить паспорт и гипотетическую возможность воспользоваться безвизовым режимом про запас, на будущее.

Точных данных о том, сколько вообще украинцев имеет заграничные паспорта любого типа, нет. Согласно социальному опросу Центра Разумкова за 2017 год, только 44% опрошенных респондентов подтвердили наличие у них документа. Если добавить к этой цифре 12 миллионов паспортов за два прошедших года, то получается еще плюс 28,5%, вот только неизвестно, сколько человек меняли паспорт, а сколько получали его впервые.

Немного позитива

Компания Henley & Partners составила Индекс паспортов. Исследование ставило перед собой цель выяснить, какой паспорт, а значит и гражданство, дает наибольшее количество прав и свобод передвижения. Самой открытой оказалась Япония, граждане ее страны могут свободно посещать 189 стран, всего в мире насчитывается 252 страны, из них 193 государства-члены ООН.

Украинский паспорт в индексе поднялся с 44 до 40 позиции (в 2019 году), считается, что украинцы могут без преград путешествовать в 128 стран мира. Для сравнения, Грузия занимает 44-ю позицию (114 стран), а Республика Беларусь – 64-ю (77 стран).

Таким образом, получается, что введение безвизового режима сделало нашу страну более открытой, а жителей более свободными. Что, безусловно, является доказательством в сторону безвизового режима. Но наличие гипотетической возможности недостаточно, должна быть реальная возможность воспользоваться своим правом. И тут мы переходим к самой главной проблеме – к деньгам.

Немного негатива

Продолжает пугать статистика отказов, за минувший год из десяти человек, которым отказали во въезде, трое были украинцами. В этом печальном рейтинге мы умудрились занять первое место в 2018 году. В процентном соотношении число отказов все же не столь критичное и не дотягивает даже до половины процента.

Больше всего украинцам отказывала дружественная Польша и именно при пересечении наземной границы. Чаще всего причиной было отсутствие цели визита или денег. Но в подтексте явно читается, что поляки усматривали в наших туристах тайных трудовых мигрантов. Неприятности ожидали украинцев и на границе в совершенно другом конце мира – в Израиле. С начала 2019 года количество отказов возросло и там, причиной, опять же, служила размытая формулировка цели визита и сомнения в финансовой состоятельности. А миграционная служба открыто заявила о том, что израильтяне боятся того, что украинцы станут нелегалами в их стране.

Украинцев подозревают в том, что их средств не хватит для отдыха, а если они не собираются тратить свои деньги в чужой стране, то зачем же их туда впускать? Каждая страна устанавливает минимальные требования по количеству денег, которые должны быть у туриста. Правда, совершенно не имеет значения, путешествуете вы с визой или без нее, но деньги должны быть. По странному стечению обстоятельств, именно с введением безвизового режима статистика отказов по причине недостаточности денег стала неумолимо ползти вверх. Дабы не лукавить, давайте признаемся, что экономика Украины находиться не в лучшем состоянии, количество трудовых мигрантов растет, а значит, опасения пограничников можно понять.

Чтобы не оказаться в неловком положении, украинские туристы должны знать, какие страны им по карману, а какие нет. Пока наиболее лояльными являются такие страны, как Венгрия с минимумом в 3,24 евро на день (96 грн по нынешнему курсу); Латвия – 14 евро/день (416 грн) и Эстония – 17,2 евро/день (512 грн). Что же касается стран с высокими требованиями, то один день в Бельгии оценивают в 95 евро (2827 грн), в Швейцарии — в 92 евро (2737 грн), а во Франции – в 120 евро (3571 грн), если нет забронированного номера в гостинице и в 65 евро (1934 грн), если бронь есть.

Нехитрая калькуляция показывает, что при минимальной заработной плате в 4173 грн, при фактической средней в 9500 грн, украинцы имеют право путешествовать по безвизовому режиму, но не имеют возможности. Так становится понятно, почему количество паспортов очень далеко от количества путешествующих. Однако, финансовая сторона вопроса не отменяет тот факт, что безвизовый режим в Украине есть и им де-юре можно воспользоваться.





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