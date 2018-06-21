Пайфер: «США никогда не давали Киеву гарантий безопасности»

Одним из событий ушедшей недели, которому было уделено недостаточно внимания, стало заявление экс-посла США в Украине Стивена Пайфера. Этот дипломат когда-то координировал группу по подготовке Будапештского меморандума, а сегодня консультирует Госдеп. Сказал же он следующее: Вашингтон никогда не давал Киеву гарантий безопасности и территориальной целостности, а в Будапештском меморандуме содержались лишь заверения со стороны американцев.

Это высказывание прозвучало в ответ на обращение Петра Порошенко об увеличении западной помощи и стало своеобразным сигналом Украине со стороны США. Киевскому режиму дали ясно понять, что на прежнюю поддержку не следует рассчитывать. И причина этому — в изменении всей внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов. В новой концепции Белого дома уже нет места такому понятию как «союзники» — его место заняло слово «конкурент».

В связи с этим и происходит пересмотр практически всех международных соглашений, в т. ч. и такого документа как Будапештский меморандум. Причем сами американцы прекрасно понимают, что, отрицая прежде подписанные документы, они тем самым создают международно-правовой хаос. Но сознательно идут на это ради спасения долларовой пирамиды.

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Дело в том, что длительное время ее устойчивость обеспечивалась вымыванием ресурсов планеты в обмен на клочки бумаги ФРС. Доступ к мировым богатствам и был единственной гарантией доллара. Причем, чтобы получить этот доступ американцы прибегали к самым циничным ухищрениям.

Так, в отношениях с Россией ставка была сделана на нравственные традиции русского народа. Воспитанный на чувстве сопереживания и доверчивости, русский человек всегда считал, что такое понятие как «дружба» — это не абстракция. По этой причине на протяжении целых столетий русские искренне верили в возможность наладить добрососедские отношения с Западом. И это несмотря на то, что в лексиконе западного человека не было такого понятия как «искренняя дружба». Сама мысль, что с кем-то можно дружить для жителей США или Европы, воспитанных в условиях беспощадной конкуренции, являлась абсурдной.

Ориентируясь на это, западные политики стали говорить о «возможности партнерства между Западом и Востоком», выдвигая при этом внешне миролюбивые инициативы, которые в реальности были не более чем обманом.

Следствием такого подхода и стало подписание сначала Хельсинских соглашений, а затем в качестве их продолжения — Будапештского меморандума. Формально, каждый из этих документов был направлен на «урегулирование противоречий и создание основы для сотрудничества». В первом случае закреплялись послевоенные границы в Европе. Во втором — речь шла о создании в регионе безъядерной зоны. Однако американцы не были бы американцами, если не предусмотрели выгодные для себя оговорки.

Так, Хельсинское соглашение открывало для стран-членов СЭВ доступ к западным кредитам. Поскольку это кредитование осуществлялось в долларах, государства соцлагеря постепенно оказались втянуты в долларовую зону. Когда же у США возникла возможность расколоть СССР, Хельсинские соглашения их нисколько не остановили. Американское руководство объявило, что в документе 1975 года речь шла лишь о признании «стабильности» границ СССР, что «никак не отрицало возможность их изменения в будущем».

Такая же коллизия возникла и с Будапештским меморандумом. На первый взгляд безобидный пункт о недопустимости экономического давления стал основанием для блокирования экономической интеграции России, Украины, Белоруссии и Казахстана (такая интеграция была предусмотрена соглашением о создании СНГ). Благодаря этому доллар оказался единственной единицей межгосударственных расчетов на постсоветском пространстве.

Когда же в апреле 2013 года Вашингтон решил ввести экономическое санкции против Белоруссии, посольство США в Минске распространило специальный пресс-релиз. В нем Госдеп официально уведомил белорусские власти, что не считает для себя «юридически обязательными» положения Будапештского меморандума. Что, правда, не помешало Вашингтону ввести в 2014 году санкции против Российской Федерации ссылаясь при этом на «юридически необязательный» меморандум.

Однако с приходом к власти нового руководства России многие из этих манипуляций стали невозможными.

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На смену дружеским иллюзиям пришел экономический прагматизм. В условиях начавшейся дедолларизации, финансовая пирамида ФРС оказалась перед лицом кризиса. Ее попытались спасти, влезая в долги. Но это привело лишь к резкому скачку госдолга, который вырос с 54% к ВВП в 2001 году до 106% в 2017-м.

В этой ситуации у долларовой пирамиды было лишь два варианта: либо она рухнет, либо ее надо коренным образом перестроить. Последним и занялась администрация Трампа. Чтобы спасти пирамиду, она решила перевести вчерашних «партнеров» в разряд «конкурентов» и на этом основании выдвинуть к ним претензии. Чтобы аннулировать обязательства самого Вашингтона, занялись дискредитацией договорной базы.

Благодаря таким циничным манипуляциям экс-союзников подвели к тому, что они должны американцам — причем столько, сколько потребуется ФРС.

А что же долги самих Соединенных Штатов? Как известно, на Уолл-стрит абсолютна только одна максима: все, что мы вам должны — прощаем.

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