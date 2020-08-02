Падение рубля спровоцировали иностранные инвесторы

Рубль установил очередной антирекорд: курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая, а евро впервые с 31 марта нацелился на 87 рублей. Сложилась достаточно парадоксальная ситуация: рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару даже в тот период, когда сам доллар слабеет по отношению к другим мировым валютам. Почему это происходит и чего ждать дальше?

На самом деле по своим фундаментальным свойствам рубль заметно превосходит многие валюты мира, говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

— Международные резервы на 125% покрывают общий внешний долг страны. Более 20% международных резервов находится в золоте, которое упорно обновляет исторические максимумы. Российская экономика не столь сильно пострадала от пандемии, так как доля сферы услуг в ней заметно меньше, в отличие от Европы или США, — перечисляет эксперт.

Но в конце июля для рубля, по его словам, сложились сразу несколько негативных факторов. После снижения ставки ЦБ РФ на 125 базисных пункта до 4,25% на рынке ОФЗ была исчерпана идея покупки облигаций в надежде на падение их доходности. Соответственно, некоторые нерезиденты предпочли зафиксировать прибыль. Также в июле на рубль оказывал давление процесс конвертации дивидендов российских компаний нерезидентами. Минфин снизил объёмы продажи валюты. И, наконец, на глобальном рынке началось резкое укрепление евро, что привело к оттоку средств из рискованных активов.

— На самом деле ситуация с падением рубля загадочная. Думаю, что в основе этого процесса — отток средств иностранных инвесторов с фондовых рынков государственных бумаг, это ослабило рубль. На днях опубликована мировая статистика по уровню ВВП и безработицы — видимо, это и напугало инвесторов. К тому же Минфин сократил поддержку рубля, а точнее, фактически прекратил его поддерживать, — соглашается заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

Однако эксперт уверен, что рубль не будет сильно падать. Движение международных капиталов краткосрочное, и скоро доллар укрепится на отметке 71-72 рубля.

Мировая экономика сегодня живет в условиях неопределенности. Скорее всего, восстановится она только в конце следующего года. Все сейчас понимают, что это восстановление будет медленным. Фондовые рынки перегреты, быстро они не придут в норму, это формирует у инвесторов пессимистичное настроение.

По словам Кочеткова, уже в августе можно ждать стабилизации курса рубля и попыток вернуть потерянные позиции. Российские ОФЗ заметно снизились, что повышает привлекательность их доходностей на фоне реальных отрицательных ставок в Европе и США. Состояние экономик в Старом и Новом свете может потребовать более длительных стимулирующих мер. Соответственно, центральные банки продолжат политику агрессивного смягчения. Поэтому часть этих средств неизбежно будет искать финансовые инструменты с повышенной доходностью. Тут у рубля и появятся шансы отыграть по 5%-7% у евро и доллара.

— Российская экономика напоминает сейчас фьючерсы на нефть. Она восстанавливается, опираясь на цену на нефть, которая сейчас относительно стабильна. В контексте восстановления большое значение будет иметь роль правительства. До пандемии оно планировало опираться на национальные проекты, но коронавирус испортил эти планы. Теперь есть новый указ президента, согласно которому к октябрю должен быть разработан план по восстановлению экономики. Другой вопрос, удастся ли восстановить потребительский спрос — в этом я сомневаюсь. Помощь людям была крайне скромной, и мы по-прежнему видим неопределенность для бизнеса. Положение могут исправить только инвестиции в экономику со стороны правительства, но я пока не слышал о каких-то многообещающих проектах, — размышляет Абрамов.

По словам персонального брокера АО ИФК «Солид» Владимира Гигуашвили, индекс волатильности (индекс страха) опустился после сильного скачка весной, но остался в два раза выше своего февральского значения. Это спровоцировано очень высокой долей неопределенности и отсутствием явных перспектив быстрого и стабильного восстановления мировой экономики. Ключевая ставка опустилась до 4,25% и рынок ожидает ее дальнейшего снижения ниже 4%. Низкая ключевая ставка делает рубль менее привлекательным для carry trade (стратегия получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок). К тому же РФ находится под санкциями, и что еще хуже — под постоянным риском дополнительных санкций, что добавляет неопределённости при инвестировании в рублевые активы. Все вышеперечисленные факторы однозначно негативно влияют на рубль.

В ближайшее время, также как и в долгосрочной перспективе положительных факторов для рубля гораздо меньше, чем отрицательных, однако это не означает, что он будет только падать. Рубль дойдет до своей равновесной точки по отношению к валютам в ближайшее время и стабилизируется на какое-то время, но конкретные значения спрогнозировать невозможно. По мнению эксперта, государству выгоден дешевый рубль для балансировки дефицитного бюджета.

— В любом случае покупать по текущим ценам иностранную валюту не стоит, так как после традиционно слабого августа до конца текущего года рубль может вернуть часть утраченных ранее позиций, — предостерегает аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

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