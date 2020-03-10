Падение гривны. Что будет на валютном рынке и с ценами, какие прогнозы экспертов и выдержит ли экономика Украины — Деньги

Ситуация осложнилась из-за распространения коронавируса и падения цен на нефть.

Украину затягивает в мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом и снижением цен на нефть. После того, как на прошлой неделе цены на нефть упали на треть, во всем мире обвалились фондовые биржи. Последствия «черного понедельника» украинцы ощутили во вторник — резко упал курс гривны.

Об этом говорится в сюжете Марии Васильевой, Александра Загороднего и Виктории Ковцун в ТСН.19:30.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Доллар в обменниках уже по 26 грн. Понятный каждому украинцу индикатор сегодня просигнализировал о тревожных изменениях.

Нацбанк лишь за полчаса утром продал 150 миллионов долларов на межбанке, чтобы поддержать гривну. Однако гривна падала дальше, просев за день на 40 копеек.

Украинцы до этих колебаний давно привыкли, поэтому реагируют сдержанно:

«У нас везде «черные» пятницы и понедельники. Честно — надоело уже».

«Вы знаете, я бы не сказал, что у нас экономический кризис, он уже давно идет. По возможности боремся. Я пенсионер — экономлю на чем могу, на воде, на горячей, на холодной».

«Нам будет очень трудно, у нас нет никаких резервов, в казначействе нет денег, золотовалютных запасов нет, экспорт подешевеет да и вообще сейчас стараются ничего не ввозить с этим коронавирусом. Выживать то будем, как-то так».

Национальный банк Украины определился с официальными курсами валют на среду, 11 марта. Доллар США подорожает на 39 копеек и будет стоить 25,31 грн. Евро подорожает на 56 копеек и будет стоить 28,79 грн.

ПРОГНОЗЫ ДЛЯ ДОЛЛАРА И ГРИВНЫ

Национальный банк Украины связывает нынешние волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов. В НБУ говорят, что готовы поддерживать стабильность гривны.

Во вторник, 10 марта, после выходных и «черного» понедельника, на украинском валютном рынке активно скупали доллары.

«Такая ситуация была обусловлена прежде всего психологическими факторами, ведь настроения участников финансовых рынков ухудшились из-за распространения в мире коронавируса и шокового падения цен на нефть в последние дни», — пояснили в Нацбанке.

Чтобы сгладить ситуацию, НБУ проводил интервенции по продаже валюты. В течение вторника продали 270 миллионов долларов.

«Почти вся сумма была продана на протяжении первой части дня, а после обеда ситуация на валютном рынке была относительно спокойной и не требовала существенного вмешательства со стороны НБУ. Фундаментальных факторов для существенного ухудшения ситуации пока нет. Украина продолжает наращивать поставки товаров за рубеж по основным статьям экспорта, в то же время мы не являемся экспортерами нефти, поэтому снижение цен на этот товар дает скорее большую экономию на импорте энергоносителей», — пояснили в Нацбанке.

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Уменьшение вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства сейчас не является существенным.

«За последний месяц портфель ОВДВ в собственности нерезидентов существенно не изменялся и колебался в пределах 125-129 млрд грн. Поэтому приток инвестиций в ОВГЗ хотя и приостановился на фоне ухудшения настроений во всем мире, однако панического вывода инвестиций из Украины не наблюдалось», — констатируют в Нацбанке.

Регулятор отмечает, что «в целом статистика валютного рынка с начала года является достаточно позитивной. За этот период Национальный банк купил валюты на 360 млн долларов США больше, чем продал. На наличном рынке предложение валюты также преобладало спрос – по состоянию на начало недели население продало валюты почти на 500 млн долларов США больше, чем купило».

В НБУ заверили, что будут внимательно следить за ситуацией на финансовых рынках и при необходимости будут проводиться валютные интервенции.

«Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов США и являются достаточными как для выполнения текущих обязательств Украины, так и для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний на валютном рынке», — заверили в НБУ.

В Нацбанке уверяют, что падение гривны, как и паника, временные. В то же время возвращение курса на старые рубежи тоже не обещают.

«Сегодня мы выходили на торги, чтобы не допустить значительного колебания гривны. И будем продолжать делать так и в будущем. Мы сглаживаем колебания. Если будет спрос на валюту, то гривна будет слабеть. Но, как и любой тренд, где он находит свой конец и начинается разворот», — говорит директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ НА ГОРЮЧЕЕ

Якобы доброй вестью должно было бы стать падение цен на нефть. Но радоваться, что это снизит цены на горючее, преждевременно, объясняют специалисты. Подешевела нефть, законтрактированная на апрель-май. А к тому времени всю ожидаемую выгоду может съесть девальвация гривны.

«Если в это время и гривна девальвирует, а у нас валютная зависимость розничных цен необыкновенно высока, потому что мы покупаем за доллары, акцизный налог в евро. И девальвация нивелирует это будущее понижение цен на нефтепродукты на внешних рынках, и мы можем даже не почувствовать», — говорит президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

Тем временем Антимонопольный комитет Украины изучит соответствие динамики снижения цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами страны к падению уровня цен на нефть и нефтепродукты в мире, пишет «Интерфакс-Украина».

«Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, которые влияют на их формирование», — отметили в АМКУ.

В Антимонопольном комитете не ожидают стремительного падения цен на АЗС сразу за падением цен и котировок на фьючерсы на нефть в мире. В то же время напоминают участникам рынка об их практике быстрого реагирования на рост цен на нефть и нефтепродукты в мире.

«Понятно, что ожидать на такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится — ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть уйма звеньев — транспортировка-переработка-опять транспортировки-АЗС и тому подобное. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место», — подчеркнули в АМКУ.

ПЕРВЫМИ ПАДУТ СЛАБЫЕ. УКРАИНА – В ЭТОМ СПИСКЕ



Экономисты прогнозируют, что первыми падут слабые. Это прежде всего такие страны, как Венесуэла и Ливан. И, похоже, туго будет и Украине. Мы имеем немалые долги, маленькую подушку безопасности в виде резервов, а с прошлой осени — еще и падение промышленного производства.

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«У нас много долгов, нам в этом году много долгов отдавать, у нас есть бюджетный дефицит, то для Украины это негативно для бюджета. И все, кто зависит так или иначе от бюджета, сейчас должны немного напрячься и не тратить много», — советует экономист, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

Стремительное распространение коронавируса заставило Италию полностью закрыться на карантин. Опустевшие улицы Венеции и Милана — красноречивое объяснение, почему в зоне риска оказались авиакомпании и туроператоры. В перспективе же замешанный на панике кризис может ударить по всей украинской экономике, которая сильно зависит от ситуации на сырьевых рынках. Основные товары украинского экспорта — зерно и металл — могут значительно упасть в цене. Приток валюты в Украину может иссякнуть также из-за преград, которые коронавирус создает для заробитчан.

«Эпидемия, которая заставляет много стран закрываться, перебивает производственные цепочки. Как раз будет бить по этому фактору. Деньги заробитчан как раз позволяют нам закрыть те дыры в 11-12 миллиардов, которые у нас есть в бюджете. Если это произойдет, это будет для нас болезненным ударом», — говорит эксперт по вопросам международной политики центра «Украинский институт будущего» Илия Куса.

При таких обстоятельствах эксперты не советуют ожидать стабилизационного кредита от МВФ или рассчитывать на приток иностранных инвестиций.

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В Украине девальвирует гривна на фоне падения цен на нефть

Украину затягивает в мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом и снижением цен на нефть. После того, как на прошлой неделе цены на нефть упали на треть, по всему миру обвалились фондовые биржи. Последствия «черного понедельника» украинцы почувствовали — резко упал курс гривны.

КАКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

Активное распространение коронавируса в мире может стимулировать перенос производства на внутренний рынок Украины.

Об этом в Facebook написал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства — торговый представитель Украины Тарас Качка:

Цены вниз. Низкие цены на сырье — ниже себестоимость конечной продукции, но цены на украинскую продукцию тоже просядут. Хорошая новость — спрос на агропродукцию является менее эластичным, чем на айфоны. Поэтому в целом спрос на нее будет сохраняться. А в условиях глобальных карантинов в урбанизированных регионах спрос может даже расти. В условиях логистических ограничений растет также роль национальных резервов и государственных закупок. Поэтому будет больше правительственной работы. В целом роль продовольственной безопасности будет расти. Украина является важным субъектом глобальной продовольственной безопасности.

Валютные поддавки. Четвертый квартал прошлого года научил — слишком дорогая гривна убивает экспорт. Все крупные торговые страны уже играют в валютные поддавки, наперегонки удешевляя свою валюту. Это жестоко в отношении граждан, но спасает экономику. Украине нельзя допустить относительного удорожания гривны (хотя сегодня это и звучит смешно).

Готовимся к худшему и ищем шансы: кризис и торговля. Цены вниз. Низкие цены на сырье — ниже себестоимость…



Опубликовано Taras Kachka Вторник, 10 марта 2020 г.

Финансы. Поиск инвестиций и торговых финансов будет сложным. В этих условиях Украине еще больше надо пересмотреть подход к кредитной политике местных банков, в частности — пересмотреть постановление НБУ №351 и больше привлекать страховые компании и ЭКА к уменьшению рисков, связанных с финансированием экспорта.

Эпоха надежных поставщиков. С началом коронавируса много поставщиков из Китая не выполнили своих контрактных обязательств, ссылаясь на форс-мажор. Срыв поставок из-за разных обстоятельств — один из самых больших рисков для экономики. Поэтому успех гарантирован тому, кто будет, несмотря на все обстоятельства, надежным поставщиком. Задачей правительства будет способствовать бесперебойности поставок и минимально (или вообще не) вмешиваться в текущую торговлю.

Новая реальность логистики. Украину ждет перенос производства на внутренний рынок (правительство будет его защищать по полной программе) или на рынки, ближе к центрам производства (Украина для ЕС).

Но пока эти долгосрочные планы сбудутся — в условиях ограничения путешествий будет расцветать электронная коммерция. Карантин и заблокированные границы не отрезают от потребителя — он здесь, рядом, онлайн.

В целом цифровая экономика будет спасать финансы: люди сидят дома, но работают, а спрос на цифровые услуги увеличивается. Вся экономика оцифровывается ускоренными темпами — еще один толчок для украинского IТ.

А в классической промышленности будет игра на нервах — правительства будут защищать производителей, будут удешевлять сырье, будут бороться за рынки сбыта. Интенсивность использования всех средств торговой политики лишь удвоится.





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