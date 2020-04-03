Падение экономики Украины в 2020г может составить 5,9% ВВП

Экономика Украины может сократиться на 5,9% ВВП в 2020 году после роста на 3,2% в минувшем, свидетельствуют данные макропрогноза, представленного Институтом экономических исследований и политических консультаций в пятницу.

Согласно ему, курс национальной валюты в 2020 году составит 29,7 грн/$ в среднем по году и 29 грн/$ на конец года.

«Потребительская инфляция по прогнозу вырастет только до 7,5% в декабре, поскольку слабый спрос ограничит влияние более высоких инфляционных ожиданий и обесценивания гривни», — указывается в документе.

При этом аналитики института ожидают, что дефицит текущего счета в этом году достигнет 4% ВВП, или $5,6 млрд.

«Этот прогноз готовился в очень изменчивых условиях на основе допущений, которые могут оказаться некорректными. Мы допускаем, что большинство ограничений экономической активности будут отменены до конца второго квартала», — говорится в документе.

Таким образом, эксперты ожидают постепенного возобновления экономики во второй половине года, но экономическая активность будет оставаться на более низком, чем до кризиса, уровне, отмечается в прогнозе.

«Мы ожидаем лишь постепенного восстановления спроса, поскольку не все утраченные во время коронакризиса рабочие места будут восстановлены, а потребительские настроения будут оставаться неопределенными. Мы прогнозируем падение реального потребления домохозяйств на 6,6% в 2020 году», — отмечают эксперты института.

Как сообщалось, обновленный макроэкономический прогноз содержит оценку падения экономики Украины на 4,8% ВВП в этом году.





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