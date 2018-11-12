Падение доллара и евро продолжается: актуальный курс Нацбанка

Курс валют на 12 ноября 2018 года: доллар и евро значительно подешевели по отношению к гривне

На понедельник 12 ноября НБУ установил официальные курсы основных иностранных валют на следующем уровне:

100 долларов США – 2789.1641 гривны

100 евро – 3164.5856 гривны

10 российских рублей – 4.1723 гривны.

Согласно цифрам на сайте Нацбанка, курс доллара на 12 ноября понизился на 4 копейки, до уровня 27,89 грн. Курс евро НБУ на 12 ноября опустился на 25 копеек, до 31,65 грн. Российский рубль существенно подешевел.

В предыдущий банковский день, пятницу 9 ноября, действовали такие курсы иностранных валют:

100 долларов США – 2792.6734 гривны

100 евро – 3190.3501 гривны

10 российских рублей – 4.2176 гривны.

На украинском межбанке в пятницу 9 ноября торги закончились уверенной победой гривны. Доллар подешевел на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Курс евро снизился к концу дня на 4 копейки в покупке и на 6 копеек в продаже. Нацбанк выходил на торги, чтобы выкупить в «анонимном» режиме по курсу 27,885 гривен за доллар примерно 10 млн долларов. В 12 часов дня НБУ объявил справочный курс доллара на уровне 27,8947 грн. К моменту окончания торгов на межбанке доллар понизился до уровня 27,85/27,88 грн. Курс евро к концу сессии в пятницу упал до уровня 31,59/31,61.

Официальные курсы других иностранных валют на понедельник 12 ноября 2018 года установлены на таком уровне:

Злотый Польша – 7,38 грн

Фунт стерлингов Великобритания – 36,35 грн

Швейцарский франк – 27,72 грн

Юань Китай – 4,01 грн

Японская йена – 0,245 грн

Турецкая лира – 5,08 грн.

Украинцам рассказали, каким будет размер нового транша от Международного валютного фонда. Представитель Нацбанка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что транш можно ожидать до конца 2018 года. Сумма транша составит около 1,5-1,9 миллиарда долларов.

Чиновники уточняют, что главным условием получения нового транша от МВФ является принятие Украиной бюджета на 2019 год. Так что сейчас все зависит от того, успеют ли парламентарии вовремя проголосовать за бюджет. Также ключевым является вопрос цены на газ для населения. Повышение тарифов на газ было условием возобновления финансирования со стороны МВФ. 19 октября Кабмин принял решение поднять в Украине с 1 ноября 2018 года цены на газ для населения на 23,5%.

Напомним, мир на пороге экономической трагедии: в последний раз такое было 90 лет назад.

Как сообщала Politeka, 100 евро на одну посылку — нардепы приняли законопроект в первом чтении.

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