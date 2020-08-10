озвучен курс валют на осень в Украине

Резкое повышение минимальной зарплаты обвалит курс гривны и обернется для жителей Украины еще большим обнищанием

Об этом изданию «Сегодня» рассказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, передает Politeka.net.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект, который предусматривает повышение «минималки» до пяти тысяч гривен с 1 сентября. Документ должны рассмотреть уже в августе.

Александр Охрименко уверяет, что вместе с увеличением зарплаты в стране вырастет инфляция, а вместе с ней и цены. Таким образом украинцы попросту не почувствуют улучшений, а вдобавок — может вырасти курс доллара.

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«При таком существенном росте зарплат однозначно вырастут цены, то есть будет инфляция. При росте зарплат на 27% не менее чем на 20% вырастет и инфляция», — прогнозирует эксперт. — «Вместо роста доходов людей деньги обесценятся, произойдет девальвация гривни. И мы увидим курс больше 30 грн за доллар».

Экономист Борис Кушнирук добавил, что повышение зарплаты сейчас не подкреплено никакими экономическими факторами. Он предполагает, что власти Украины просто решили запустить печатный станок.

«Любое повышение зарплат в условиях падения экономики – это неправильный путь», — подчеркнул экономический аналитик. — «Когда зарплаты растут в условиях экономического роста – это нормально, а когда экономика падает, а зарплаты растут – это говорит только о том, что начинается «печатанье денег».

По словам Бориса Кушнирука, в бюджете попросту нет денег на повышение зарплат, более того, дефицит и без того ожидается меньше 400 миллиардов гривен. Вероятно, Украина не сможет закрыть такую «дыру» и получит новые проблемы с финансированием от западных партнеров. Как ожидает эксперт, этой осенью украинцы не получат денег ни от МВФ, ни от Всемирного банка, хотя и это бы не спасло от дефицита.

Состоянием на 10 августа курс доллара колеблется на уровне 27,5-27,75 гривны за условную единицу, а НБУ оценивает его в 27.6 гривны. Евро же в обменниках можно купить за 32,2 гривны, а продать — за 32,7.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться.

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