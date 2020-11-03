Ozon выходит на американскую биржу

Российский онлайн-ритейлер Ozon намерен разместить свои бумаги в рамках IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ, которая специализируется на акциях высокотехнологичных компаний.

Об этом сообщается на сайте Ozon. Для IPO «Озона» сейчас самый оптимальный момент, считает основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислав Булочников. Электронная коммерция как в России, так и в мире в целом растет гигантскими шагами. Обороты российской площадки выросли в 2020 году в два раза, как и доля постоянных участников.

«Несмотря на то, что по итогам 2019 года “Озон” получил убыток в размере 20,5 млрд рублей, он все равно является очень привлекательным активом для крупнейших участников рынка, — полагает эксперт. — Кроме того, надо отметить, что выход “Озона” на NASDAQ дает возможность для роста акций главных акционеров ритейлера. Бумаги АФК “Система”, которая владеет около 40% интернет-магазина, сегодня выросли на 3%».





Источник