OZON.ru: рост e-commerce в России сдерживает низкое развитие инфраструктуры

По последним статистическим данным доля электронной коммерции в России в общем обороте розничной торговли составляет 4,8%, включая классический вариант, когда товары доставляются покупателю со складов, омниканальные продажи офлайновых сетей и трансграничную торговлю. При этом на последнюю приходится из этой цифры приходится около 1,5%.

Таким образом, можно говорить о том, что российская электронная коммерция все еще находится в самом начале пути своего развития. Генеральный директор OZON.ru Александр Шульгин в рамках конференции «Электронный оборот 2018», проводимой интернет-порталом Oborot.ru, отметил, что опыт западных стран показывает, что если придерживаться мировых трендов, то примерно через 5 лет доля e-commerce в нашей стране должна достигнуть 10%.

Этому должны способствовать такие факторы, как широкая аудитория интернета, которая в разных источниках оценивается от 87 до 93 млн пользователей, которые регулярно пользуются глобальной сетью. При этом ВВП России на душу населения находится на достаточно высоком уровне, как в странах той же Восточной Европе. Это означает, что спрос точно есть.

Как отметил А. Шульгин доля онлайн-платежей в момент оформления заказа в интернет-магазине OZON.ru сегодня составляет 46% и это показатель продолжает достаточно быстро расти. Если покупки предоплачиваются это означает, что покупатели доверяют продавцу. А значит система и вся логистическая инфраструктура работает гораздо эффективнее.

Положительное влияние на развития e-commerce оказывает развитие мобильных приложений, своеобразный «магазин в кармане». Так, доля покупок из приложения OZON.ru, не учитывая веб-версию, находится у отметки в 42%.

В тоже время, А . Шульгин подчеркнул, что сегодня существую факторы, которые сдерживают рост электронной коммерции. В частности, он отметил, что в первую очередь ритейлерам не хватает соответствующей инфраструктуры — центров обработки заказов, фулфилмент-центров, больших складских помещений, которые позволяли бы онлайн-магазинам быстро и качественно обрабатывать большие объемы заказов. По мнению руководителя OZON.ru, это очевидное пространство для инвестиции. Во-вторых, необходим ритейлерам зачастую не хватает широты ассортимента. Чем он шире, тем у покупателей больше поводов купить товар. В-третьих, технологии и квалифицированные специалисты. Сегодня довольно просто создать электронный магазин с небольшим ассортименте и маленькой географией доставки. Но когда речь идет о миллионах товарных позиций и обслуживании покупателей перед онлайн-рителйером встает вопрос о решении сложных технологических задач. Поэтому, А. Шульгин уверен, что компании будут конкурировать за количество и качество инженеров.

И наконец, соединение электронной коммерции и различных сервисов, например, помогающих собрать покупку или финансовых сервисов.

По мнению гендира OZON.ru, чтобы поддержать существующие темпы роста электронной коммерции на протяжении ближайших двух лет, каждому ритейлу потребуется примерно 1 млн кв. м. фулфилмент площадей. На конец этого года площадь складов OZON составит порядка 80 тыс. кв. м. складов в России. В следующем году онлайн-ритейлер планирует ее удвоится. На заветную цифру в 1 млн кв. м. при таких темпах ритейлер выйдет через 7 лет.

Источник: Retail-Loyalty.org





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