Ожидается умеренный рост покупок центральных банков и предложения золота

Во втором квартале 2021 года увеличился потребительский спрос на золото, но некоторые инвесторы были менее оптимистичны, согласно новому отчёту Всемирного совета по золоту «Динамика спроса на золото». В результате в апреле-июне 2021 года спрос на этот металл составил 955,1 т, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года и в целом соответствует аналогичному периоду прошлого года (960,5 т).

В период с апреля по июнь большинство традиционных показателей потребительского спроса на золото были положительными. Во втором квартале 2021 года в России наблюдался рост спроса на ювелирные изделия – на 158% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 3,6 т до 9,4 т. Слитки и монеты – физические продукты из золота, которые в основном покупаются розничными инвесторами – показывают прирост в годовом исчислении четвертый квартал подряд. В апреле-июне во всём мире розничные инвесторы купили 243,8 т золотых слитков и монет. В том числе российские розничные инвесторы приобрели 1,4 т золотых слитков и монет – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Фиц, директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту отметила: «Ставка НДС на золотые слитки в размере 20% – самая высокая в мире – несомненно, сдерживает рост инвестиционного рынка в России. Но есть основания надеяться, что эта ситуация может улучшиться. Ожидаемая отмена НДС, запланированная на январь 2022 года, должна помочь оживить рынок и разблокировать приток инвестиций. По оценкам, освобождение золотых слитков от НДС должно помочь повысить розничный спрос на золото примерно на 50 т в год, что принесет материальные выгоды для российской экономики».

Между тем потребители купили золотые украшения общим весом 390,7 т – на 60% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года.

В то время как потребители и розничные инвесторы продолжили покупать золото, институциональные инвесторы были менее последовательны. Во втором квартале наблюдался скромный чистый приток в размере 40,7 т в ETF, «колебания» в которых часто вызваны институциональными покупателями. Это лишь частично компенсирует значительный отток, зафиксированный в первом квартале. В первом полугодии наблюдался чистый отток из ETF – впервые с 2014 года.

Центральные банки продолжали покупать золото на протяжении всего квартала. В результате мировые запасы золота выросли на 199,9 т, что на 214% больше, чем во втором квартале 2020 года. Спрос центробанков отличался разнообразием и исходил как от постоянных, так и новых покупателей. Крупнейшими покупателями золота стали Таиланд (90,2 т), Венгрия (62 т), Бразилия (53,7 т), Индия (29 т) и Узбекистан (25,5 т).

Продажи центральных банков в первом полугодии составили 41,5 т, при этом пять центральных банков сократили свои золотые резервы на тонну и более: Филиппины (27,2 т), Россия (6,2 т), Германия (3,3 т), ОАЭ (2 т) и Казахстан (1,9 т). Продажи России и Германии, вероятно, в какой-то степени связаны с программами чеканки монет. По итогам квартала официальные резервы золота Российской Федерации составили 2292,3 т – 22% от всех золотовалютных резервов.

В июне Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил, что 20% активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), который является частью механизма пенсионного обеспечения в России, будут инвестированы в золото. В июле ФНБ исключил доллар из своих активов, что в целом отражает политику дедолларизации России. Этот шаг говорит о том, что золото остается важным активом для российского официального сектора несмотря на то, что Центральный Банк России приостановил покупки золота в марте 2020 года.

Во втором квартале мировое предложение золота увеличилось на 13% в годовом выражении, в основном за счёт роста добычи на 16% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, на который значительно повлияли остановки производства из-за пандемии. Добыча в первом полугодии увеличилась на 9% до 1783 т – это самый высокий уровень за первое полугодие за всю историю наблюдений с 2000 года. В январе-июне объём переработки упал на 5% до 546 т.

Прогноз на вторую половину года

По оценкам Всемирного совета по золоту, в 2021 году спрос на ювелирные изделия составит от 1600 до 1800 т в год. Это заметно выше уровня, который наблюдался в 2020 году, но ниже среднего пятилетнего показателя. Инвестиционный спрос ожидается на уровне 1250-1400 т – немного меньше, чем в прошлом году, но в целом соответствует среднему показателю за десять лет. Центральные банки, вероятно, останутся чистыми покупателями золота – на уровне 2020 года или выше. Ожидается, что в этом году предложение золота немного увеличится по сравнению с предыдущим.

Луиза Стрит, старший рыночный аналитик отдела исследований Всемирного совета по золоту, прокомментировала: «По мере того, как мировая экономика оживает, мы наблюдаем восстановление потребительского спроса и заметный рост спроса на ювелирные украшения по сравнению с прошлым годом. Однако с инвестициями складывается более сложная картина. Несмотря на стратегические покупки частных лиц и организаций, влияние тактических инвесторов было более неоднозначным в первой половине года. Частично это наблюдалось в золотых ETF: приток во втором квартале лишь немного компенсировал последствия распродажи в предыдущем. Забегая вперед, мы ожидаем дальнейшего улучшения потребительского спроса до конца года. И хотя ETF, скорее всего, не повторят рекордные показатели 2020 года, потребность в эффективном хеджировании рисков и сохранении низких процентных ставок подтверждает наш прогноз о том, что инвесторы будут стратегически распределять активы в течение оставшейся части года».

Ключевые выводы отчёта «Динамика спроса на золото» за второй квартал 2021 года:

Общий спрос (без внебиржевого рынка) снизился во втором квартале на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 955,1 т.

(без внебиржевого рынка) снизился во втором квартале на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 955,1 т. Приток в ETF составил 40,7 т (2,4 млрд долл. США).

составил 40,7 т (2,4 млрд долл. США). Спрос на слитки и монеты составил 243,8 т, увеличившись на 56% в годовом выражении.

составил 243,8 т, увеличившись на 56% в годовом выражении. Средняя цена на золото в долларах США составила 1817,4 долларов США за унцию, что на 6% выше, чем во втором квартале 2020 года.

в долларах США составила 1817,4 долларов США за унцию, что на 6% выше, чем во втором квартале 2020 года. Мировой спрос на ювелирные изделия увеличился до 390,7 т, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

увеличился до 390,7 т, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Центральные банки были чистыми покупателями и пополнили резервы на 199,9 т; крупнейшими покупателями были Таиланд, Венгрия и Бразилия.

были чистыми покупателями и пополнили резервы на 199,9 т; крупнейшими покупателями были Таиланд, Венгрия и Бразилия. Спрос в технологическом секторе вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80 т.

вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80 т. Общий объём предложения увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1172 т, поскольку в отрасли было гораздо меньше сбоев, связанных с коронавирусом.

увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1172 т, поскольку в отрасли было гораздо меньше сбоев, связанных с коронавирусом. Добыча выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 924 т.

Ключевые выводы отчёта «Динамика спроса на золото» за первое полугодие 2021 года:

Общий спрос (без внебиржевого рынка) снизился в первом полугодии на 11% – до 1833,1 т.

(без внебиржевого рынка) снизился в первом полугодии на 11% – до 1833,1 т. Чистый отток из ETF наблюдался впервые с 2014 и составил 129,3 т.

наблюдался впервые с 2014 и составил 129,3 т. Спрос на слитки и монеты в первом полугодии составил 594,5 т – это самый высокий показатель с 2013 года.

в первом полугодии составил 594,5 т – это самый высокий показатель с 2013 года. Мировой спрос на ювелирные изделия в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015–2019 гг.

в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015–2019 гг. Центральные банки были чистыми покупателями и приобрели 333,2 т золота, что на 39% выше среднего показателя за 5 лет.

были чистыми покупателями и приобрели 333,2 т золота, что на 39% выше среднего показателя за 5 лет. Спрос в технологическом секторе составил 161 т, что незначительно выше, чем в первом полугодии 2019 года (160,6 т).

составил 161 т, что незначительно выше, чем в первом полугодии 2019 года (160,6 т). Общий объём предложения был на 4% выше в годовом выражении – 2308 т.

был на 4% выше в годовом выражении – 2308 т. Добыча выросла на 9% в годовом выражении – до 1783 т.

Отчёт «Динамика спроса на золото» за второй квартал и первое полугодие 2021 года доступен на сайте. В отчёте содержатся данные Metal Focus – одного из мировых лидеров в области консультирования на рынке драгоценных металлов.





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