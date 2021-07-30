Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Ожидается умеренный рост покупок центральных банков и предложения золота

Ожидается умеренный рост покупок центральных банков и предложения золота

Мировая экономика 30 Июл 2021
Ожидается умеренный рост покупок центральных банков и предложения золота
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Во втором квартале 2021 года увеличился потребительский спрос на золото, но некоторые инвесторы были менее оптимистичны, согласно новому отчёту Всемирного совета по золоту «Динамика спроса на золото». В результате в апреле-июне 2021 года спрос на этот металл составил 955,1 т, что на 9% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года и в целом соответствует аналогичному периоду прошлого года (960,5 т).

В период с апреля по июнь большинство традиционных показателей потребительского спроса на золото были положительными. Во втором квартале 2021 года в России наблюдался рост спроса на ювелирные изделия – на 158% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 3,6 т до 9,4 т. Слитки и монеты – физические продукты из золота, которые в основном покупаются розничными инвесторами – показывают прирост в годовом исчислении четвертый квартал подряд. В апреле-июне во всём мире розничные инвесторы купили 243,8 т золотых слитков и монет. В том числе российские розничные инвесторы приобрели 1,4 т золотых слитков и монет – на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Фиц, директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту отметила: «Ставка НДС на золотые слитки в размере 20% – самая высокая в мире – несомненно, сдерживает рост инвестиционного рынка в России. Но есть основания надеяться, что эта ситуация может улучшиться. Ожидаемая отмена НДС, запланированная на январь 2022 года, должна помочь оживить рынок и разблокировать приток инвестиций. По оценкам, освобождение золотых слитков от НДС должно помочь повысить розничный спрос на золото примерно на 50 т в год, что принесет материальные выгоды для российской экономики».

Между тем потребители купили золотые украшения общим весом 390,7 т – на 60% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года.

В то время как потребители и розничные инвесторы продолжили покупать золото, институциональные инвесторы были менее последовательны. Во втором квартале наблюдался скромный чистый приток в размере 40,7 т в ETF, «колебания» в которых часто вызваны институциональными покупателями. Это лишь частично компенсирует значительный отток, зафиксированный в первом квартале. В первом полугодии наблюдался чистый отток из ETF – впервые с 2014 года.

Центральные банки продолжали покупать золото на протяжении всего квартала. В результате мировые запасы золота выросли на 199,9 т, что на 214% больше, чем во втором квартале 2020 года. Спрос центробанков отличался разнообразием и исходил как от постоянных, так и новых покупателей. Крупнейшими покупателями золота стали Таиланд (90,2 т), Венгрия (62 т), Бразилия (53,7 т), Индия (29 т) и Узбекистан (25,5 т).

Продажи центральных банков в первом полугодии составили 41,5 т, при этом пять центральных банков сократили свои золотые резервы на тонну и более: Филиппины (27,2 т), Россия (6,2 т), Германия (3,3 т), ОАЭ (2 т) и Казахстан (1,9 т). Продажи России и Германии, вероятно, в какой-то степени связаны с программами чеканки монет. По итогам квартала официальные резервы золота Российской Федерации составили 2292,3 т – 22% от всех золотовалютных резервов.

В июне Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил, что 20% активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), который является частью механизма пенсионного обеспечения в России, будут инвестированы в золото. В июле ФНБ исключил доллар из своих активов, что в целом отражает политику дедолларизации России. Этот шаг говорит о том, что золото остается важным активом для российского официального сектора несмотря на то, что Центральный Банк России приостановил покупки золота в марте 2020 года.

Во втором квартале мировое предложение золота увеличилось на 13% в годовом выражении, в основном за счёт роста добычи на 16% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, на который значительно повлияли остановки производства из-за пандемии. Добыча в первом полугодии увеличилась на 9% до 1783 т – это самый высокий уровень за первое полугодие за всю историю наблюдений с 2000 года. В январе-июне объём переработки упал на 5% до 546 т.

Прогноз на вторую половину года

По оценкам Всемирного совета по золоту, в 2021 году спрос на ювелирные изделия составит от 1600 до 1800 т в год. Это заметно выше уровня, который наблюдался в 2020 году, но ниже среднего пятилетнего показателя. Инвестиционный спрос ожидается на уровне 1250-1400 т – немного меньше, чем в прошлом году, но в целом соответствует среднему показателю за десять лет. Центральные банки, вероятно, останутся чистыми покупателями золота – на уровне 2020 года или выше. Ожидается, что в этом году предложение золота немного увеличится по сравнению с предыдущим.

Луиза Стрит, старший рыночный аналитик отдела исследований Всемирного совета по золоту, прокомментировала: «По мере того, как мировая экономика оживает, мы наблюдаем восстановление потребительского спроса и заметный рост спроса на ювелирные украшения по сравнению с прошлым годом. Однако с инвестициями складывается более сложная картина. Несмотря на стратегические покупки частных лиц и организаций, влияние тактических инвесторов было более неоднозначным в первой половине года. Частично это наблюдалось в золотых ETF: приток во втором квартале лишь немного компенсировал последствия распродажи в предыдущем. Забегая вперед, мы ожидаем дальнейшего улучшения потребительского спроса до конца года. И хотя ETF, скорее всего, не повторят рекордные показатели 2020 года, потребность в эффективном хеджировании рисков и сохранении низких процентных ставок подтверждает наш прогноз о том, что инвесторы будут стратегически распределять активы в течение оставшейся части года».

Ключевые выводы отчёта «Динамика спроса на золото» за второй квартал 2021 года:

  • Общий спрос (без внебиржевого рынка) снизился во втором квартале на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 955,1 т.
  • Приток в ETF составил 40,7 т (2,4 млрд долл. США).
  • Спрос на слитки и монеты составил 243,8 т, увеличившись на 56% в годовом выражении.
  • Средняя цена на золото в долларах США составила 1817,4 долларов США за унцию, что на 6% выше, чем во втором квартале 2020 года.
  • Мировой спрос на ювелирные изделия увеличился до 390,7 т, что на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Центральные банки были чистыми покупателями и пополнили резервы на 199,9 т; крупнейшими покупателями были Таиланд, Венгрия и Бразилия.
  • Спрос в технологическом секторе вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 80 т.
  • Общий объём предложения увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1172 т, поскольку в отрасли было гораздо меньше сбоев, связанных с коронавирусом.
  • Добыча выросла на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 924 т.

Ключевые выводы отчёта «Динамика спроса на золото» за первое полугодие 2021 года:

  • Общий спрос (без внебиржевого рынка) снизился в первом полугодии на 11% – до 1833,1 т.
  • Чистый отток из ETF наблюдался впервые с 2014 и составил 129,3 т.
  • Спрос на слитки и монеты в первом полугодии составил 594,5 т – это самый высокий показатель с 2013 года.
  • Мировой спрос на ювелирные изделия в первом полугодии составил 873,7 т, что на 17% ниже среднего показателя за 2015–2019 гг.
  • Центральные банки были чистыми покупателями и приобрели 333,2 т золота, что на 39% выше среднего показателя за 5 лет.
  • Спрос в технологическом секторе составил 161 т, что незначительно выше, чем в первом полугодии 2019 года (160,6 т).
  • Общий объём предложения был на 4% выше в годовом выражении – 2308 т.
  • Добыча выросла на 9% в годовом выражении – до 1783 т.

Отчёт «Динамика спроса на золото» за второй квартал и первое полугодие 2021 года доступен на сайте. В отчёте содержатся данные Metal Focus – одного из мировых лидеров в области консультирования на рынке драгоценных металлов.



Источник

← Как зарабатывать на фрилансе больше, чем на постоянной работе: советы Payoneer Мэром Владивостока назначили бывшего вице-губернатора Приморского края →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top