Ожидается самый большой экономический рост в мире за полвека

Мировую экономику ждет самый большой рост за последние 50 лет, считают в ООН.

В прошлом году мировая экономика упала на 3,5%. При этом восстановление проходит крайне неравномерно по регионам, секторам и доходам, сказано в докладе. Люди с высоким доходом в прошлом году обогатились еще больше. Чего не скажешь о населении с более низким уровнем доходов. Они-то, как раз и ушли в минус. Наш коллега i-Sanj подробно изучил документ и расскажет вам вкратце, чего мировой экономике стоит ожидать в этом году.

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