Озарило: Кредиты МВФ не спасут экономику Украины

Об этом заявил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин.

«Продолжение кредитования со стороны МВФ будет способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчит возврат внешних долгов. Однако, это не решит структурных проблем экономики страны, не остановит ее деиндустриализацию», — отметил Данилишин.

По его словам, основным инструментом, с помощью которого развитые страны влияют на состояние национального хозяйства является проведение промышленной политики, то есть мер со стороны государства по поддержке и развитию конкретных секторов национальной экономики.

При мнению Данилишина, Украине нужен кластерный подход к промышленной политике.Помпео напомнил Украине об обязательствах перед МВФ

«Нужно формировать кластеры в таких перспективных высокотехнологичных отраслях экономики Украины, как авиакосмический комплекс, станкостроение, производство современной сельскохозяйственной техники. Украинская наука должна быть сохранена и трансформирована, особенно ее техническая составляющая на работу в системе кластеров», — пояснил глава Совета НБУ.

Данилишин отметил, что государство должно создавать привлекательные условия для прямого инвестирования в технологические сектора украинской экономики. Инвестиции в высокие технологии, по его словам, должны стать ключевыми элементами повышения конкурентоспособности экономики Украины и обеспечения ее устойчивости к внешним шокам.

Он подчеркнул, что экономическими реформами в стране должны заниматься именно украинцы, поскольку они досконально знают «анатомию и физиологию», систему ценностей, социально-экономическую генетику экономики и общества, подлежащих реформированию.

Ранее сообщалось, что Украина может получить очередной транш МВФ уже осенью. Однако основные условия фонда пока не выполнены, в частности, речь идет о пересмотре газовых тарифов, а также создании Антикоррупционного суда.

Источник