Отток иностранного капитала с азиатских рынков резко увеличился в июле

В июле иностранцы уходили из азиатских акций из-за растущих опасений по поводу коронавируса типа Delta, в то время как жесткие меры Китая в отношении технологических компаний также не способствовали росту инвестиций.

Согласно данным фондовых бирж, в прошлом месяце зарубежные инвесторы продали акции на общую чистую сумму в 10,6 млрд долларов в Южной Корее, Тайване, Филиппинах, Вьетнаме, Индонезии и Индии. Для сравнения, в июне отток составил всего 725 млн долларов.

«Отток средств с азиатских фондовых рынков может быть связан с ухудшением ситуации с пандемией в регионе, а также с ястребиным поворотом политики ФРС во время июньского заседания FOMC», — полагает Маргарет Янг, стратег DailyFX.

Акции региона сильно пострадали в прошлом месяце после того, как Пекин запретил коммерческое репетиторство по основным школьным предметам, ранее в этом году были приняты репрессивные меры в отношении технологического сектора.

Маниши Райчаудхури, стратег по инвестициям в Азиатско-Тихоокеанский регион в BNP Paribas, сказал, что быстрые изменения в китайских правилах, влияющих на такие секторы, как электронная коммерция, доставка еды и образование, ослабили настроения в Гонконге и Китае и привели к оттоку капитала из Азии в целом.

Акции Тайваня и Южной Кореи лидировали по продажам в регионе, обе эти страны столкнулись с оттоком более 4 млрд долларов.

В прошлом месяце в Южной Корее произошло быстрое увеличение числа случаев COVID-19 из-за более заразного варианта Delta.

Акции Индии, Таиланда и Филиппин также столкнулись с оттоком средств на сумму 1,51 млрд долларов США, 544 млн долларов США и 183 млн долларов США соответственно.

Тем не менее, иностранцы купили вьетнамские акции на сумму 231 млн долларов, в то время как индонезийские акции также продемонстрировали небольшой приток средств инвесторов.

Азиатские акции на этой неделе отыграли часть своих недавних потерь, чему способствовал оптимизм по поводу прибылей и прогресс по законопроекту об инфраструктуре США.

«Потенциально может быть некоторый приток средств обратно в азиатские акции, поскольку мировые настроения принимают более рискованный подход с оптимизмом по поводу недавнего плана развития инфраструктуры США, — сказал Джун Ронг Йеап, рыночный стратег IG из Сингапура. — Повышение расходов на инфраструктуру традиционно приводит к положительным результатам на рынке».