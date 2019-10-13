Отставка Йованович: Луценко открестился от влияния на партнеров Джулиани — новости политики

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Экс-генпрокурор подтвердил, что знаком с арестованными в США Парнасом и Фруманом, но заверил: общались на общие темы.

По словам Луценко, у него не было никаких договоренностей с Джулиани / фото УНИАН

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко опроверг информацию американских СМИ, что он склонял партнеров адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса и Игоря Фрумана настаивать на отстранении бывшего посла США в Украине Мари Йованович.

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«Неправда. Я никогда не имел с Джулиани никаких договоренностей и никогда не склонял к действиям», – заявил экс-генпрокурор.

При этом Луценко подтвердил, что знаком с Парнасом и Фруманом: «С ними меня познакомил Джулиани. Мы общались на общие темы. Никаких деловых отношений я с ними не имел».

Как ранее сообщал УНИАН, NBC News со ссылкой на неназванного информированного американского чиновника сообщило, что Луценко склонял Парнаса и Фрумана помочь в отстранении Йованович.

До этого стало известно, что партнеров Джулиани арестовали в США.

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