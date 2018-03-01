Отставание российской экономики от мировой нарастает

«В 2017 году — после двух лет спада — экономика России снова выросла. От этого выигрывают немецкие фирмы, ведущие дела с Россией». Так начинается совместный пресс-релиз Восточного комитета немецкой экономики, Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK) и Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DIHK), распространенный 1 марта и розданный журналистам на пресс-конференции в тот же день.

Представители этих трех организаций огласили на пресс-конференции в Берлине результаты очередного ежегодного опроса фирм из ФРГ, работающих на российском рынке. Если ограничиться компактным пресс-релизом, то положение этих фирм, как и в целом экономическая ситуация в России, представляются вполне приличными. Узнать об имеющихся проблемах можно было только из разъяснений выступавших и их ответов на вопросы прессы.

Деловой климат в России улучшается

63% опрошенных немецких фирм регистрируют улучшение в течение 2017 года делового климата в России, и еще 21% называют его неизменным.

По сравнению с прошлогодним опросом лучше стала и их оценка собственных коммерческих достижений. 47% процентов описывают свое состояние дел как хорошее или очень хорошее, 39% — как удовлетворительное. 48% смогли увеличить свои обороты на российском рынке, причем, 15% — значительно, более чем на 25%.

Следует, правда, учитывать, что в опросе не участвовали фирмы, которые по тем или иным причинам ушли с российского рынка. А таких немало. Если в 2011 году в России было 6300 компаний с преобладанием немецкого капитала, то теперь их осталось менее пяти тысяч.

Но те, что остались, с оптимизмом смотрят в будущее. 78% опрошенных ожидают дальнейшего улучшения экономической ситуации в России в текущем году, скептиков — только 4%. Правда, наращивать свои инвестиции собирается менее трети фирм из Германии. Новые капиталовложения они планируют в Москве и области, в Санкт-Петербурге, в Татарстане, а также в Саратовской области.

Рост ВВП в России и в мире

36% немецких фирм рассчитывают и на продолжение роста экспорта из Германии в Россию, который уже в 2017 году увеличился на 20%. Правда, до рекордного уровня 2012 года, когда торговый оборот между двумя странами превысил 80 миллиардов евро, еще очень далеко, признал председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле (Wolfgang Büchele).

На пресс-конференции 1 марта: Маттиас Шепп, Вольфганг Бюхеле и Михаэль Хармс (слева направо)

По его данным, в прошлом году немецкий экспорт составил 26 миллиардов евро, а импорт из России достиг 31,5 миллиарда (плюс 19%) — главным образом за счет роста мировых цен на энергоносители.

Что же касается экономического роста в самой России, то он — по разным прогнозам — составит в 2018 году от одного до двух процентов, рассказал на пресс-конференции председатель правления AHK в Москве Маттиас Шепп (Matthias Schepp). Вроде бы неплохо, учитывая режим санкций и по-прежнему не очень высокие цены на сырьевые товары.

Но если сравнивать эти показатели с ростом мировой экономики, который находится на уровне более трех процентов, то они выглядят весьма скромными. «Иными словами, — констатирует Шепп, — отставание экономики России от мировой продолжает увеличиваться».

Что мешает немецким фирмам в России

Из факторов, препятствующих их деловой активности на российском рынке, немецкие коммерсанты называют, в первую очередь, бюрократию, прохладную экономическую конъюнктуру, санкционный режим и обменный курс рубля.

Карикатура Сергея Елкина

Коррупция, на которую раньше жаловались многие предприниматели из Германии, в опросе этого года занимает только девятую позицию, зато протекционизм и импортозамещение поднялись соответственно на шестую и седьмую.

Бюхеле указывает также на сохраняющиеся структурные изъяны российской экономики и отсутствие необходимых реформ, что наряду с падением цен на нефть, обрушением рубля и санкциями ЕС было, по его оценке, причиной продолжавшейся два года рецессии в России.

В настоящий же момент самым большим фактором риска он считает напряженность в политических отношениях с Россией, а также санкции — не те, с которыми за четыре года немецкие фирмы скрепя сердце научились жить, а возможные новые американские.

Правовая неуверенность из-за грозящих санкций США

«Политика Вашингтона в отношении собственных фирм — это его дело, — заявил Бюхеле, — но мы категорически возражаем против включения немецких или европейских компаний в американские предписания, действующие за пределами США».

Особенно тревожит его тот факт, что американцы нацелены, в первую очередь, на российский энергетический сектор. Все соглашения, заключенные немецкими поставщиками с работающими в этой сфере концернами России до 2 августа 2017 года, под возможные новые санкции США не подпадут, пояснил Бюхеле, отвечая на вопрос корреспондента DW, но контракты, подписанные позднее или еще находящиеся в стадии согласования, могут быть затронуты. Такая неясность, по его словам, создает для немецких фирм ситуацию тотальной неуверенности.

Впрочем, директор внешнеэкономического отдела DIHK Фолькер Трайер (Volker Treier) не исключает, что американцы сознательно создают эту правовую неясность, что позволяет им достигать своих целей, и не вводя новые санкции, а только угрожая ими. «Такая неуверенность препятствует росту немецкой коммерческой активности в российской энергетической сфере», — заявил он.

Футбольный чемпионат и немецкий бизнес

Коммерческие ожидания немецких фирм в связи с предстоящим скоро в России чемпионатом мира по футболу оказались явно завышенными.

Из ЮАР, например, где такой чемпионат проводился в 2010 году, компании из Германии — в частности, на модернизацию и оснащение стадионов — получили заказы на общую сумму в полтора миллиарда евро.

Еще более выгодным был для немецкого бизнеса ЧМ-2014 году в Бразилии — 3-4 миллиарда евро. Поступили фирмам из Германии и российские «футбольные» заказы, но не такие щедрые, как из Бразилии или из той же России в преддверии зимней Олимпиады в Сочи.

Но у немецких фирм амбивалентное отношение к тому, что российские спортивные начальники в этот раз их обошли и отдали предпочтение отечественным бизнесменам. Ведь все сметы заказов, пояснил управляющий делами Восточного комитета Михаэль Хармс (Michael Harms), составлялись в рублях, рубль затем рухнул, так что некоторые иностранные подрядчики оказались в убытке и теперь пытаются скорректировать условия подписанных ранее контрактов.

Смотрите также:



Немецкие компании на российском рынке BASF Лидер мировой химической промышленности связан с Россией главным образом через свою нефтегазовую дочку Wintershall. Она создала с «Газпромом» СП «Ачимгаз», добывающее газ в Уренгое, является совладельцем Южно-Русского месторождения в Сибири, газопровода «Северный поток» и морского участка строящегося «Южного потока». К тому же она вместе с «Лукойлом» добывает нефть в Волгограде.



Немецкие компании на российском рынке E.on Ведущая энергокомпания Германии с 2007 года вложила 6 миллиардов евро в российскую электроэнергетику. Сегодня «Э.ОН Россия» производит 6 процентов всей электроэнергии в РФ. Одновременно E.on является одним из крупнейших в ЕС импортеров российского газа. Вместе с «Газпромом» концерн владеет долями в Южно-Русском нефтегазовом месторождении в Сибири и в газопроводе «Северный поток».



Немецкие компании на российском рынке Siemens Ведущий технологический концерн Германии поставляет российским клиентам самую разную электротехническую продукцию, в основном – турбины для электростанций и системы рельсового транспорта. Это и высокоскоростные «Сапсаны», и электропоезда «Ласточка». Siemens активно занимается локализацией своего производства: в России на его фабриках и СП трудятся около 3000 человек.



Немецкие компании на российском рынке Volkswagen Ведущий автостроитель Европы вложил в России свыше 1,3 миллиарда евро и стал тем самым одним из крупнейших иностранных инвесторов в российской автомобильной промышленности. С 2007 года он выпускает на своем заводе в Калуге автомобили марок Volkswagen и Skoda. В 2011 году концерн заключил соглашение о контрактной сборке автомобилей на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.



Немецкие компании на российском рынке Deutsche Bahn Немецкая государственная железнодорожная компания представлена в России пятью фирмами, четыре из которых являются ее стопроцентными дочками. Среди них – DB Schenker Russia, предоставляющая полный комплекс услуг в области логистики. Одно из направлений давнего сотрудничества с «Российскими железными дорогами» – развитие транспортного коридора Китай- Россия-Европа.



Немецкие компании на российском рынке Metro Мало у кого из иностранных инвесторов бизнес в России рос в последние годы такими темпами, как у ведущего торгового концерна Германии. С 2001 года Metro открыл в 45 российских регионах 73 торговых центра Metro Cash & Carry, создав тем самым свыше 18 400 рабочих мест. Кроме того, в 27 городах РФ действуют 57 магамаркетов бытовой техники и электроники Media Markt.



Немецкие компании на российском рынке Henkel Для лидера немецкой бытовой химии, выпускающего, в частности, стиральные порошки, шампуни и клеи, Россия стала четвертым по значению рынком сбыта в мире. На восьми российских предприятиях Henkel трудятся примерно 2500 человек. Завод компании в Перми является вторым по величине производителем синтетических моющих средств в РФ.



Немецкие компании на российском рынке DHL Дочерняя компания немецкого логистического концерна Deutsche Post за 30 лет работы на российском рынке создала одну из крупнейших в России сетей экспресс-доставки. У компании свыше 150 представительств в РФ, корреспонденцию и грузы ее клиентов перевозят порядка 950 коммерческих транспортных средств, она ежедневно осуществляет собственные чартерные авиарейсы в Европу.



Немецкие компании на российском рынке Adidas Второй в мире по величине производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря еще с советских времен удерживает в России позицию лидера рынка. Сегодня у него на территории РФ — около 1000 фирменных магазинов. Компания является официальным партнером сборной России по футболу, так что на чемпионате мира 2014 года в Бразилии российские игроки выходили на поле в форме от Adidas. Автор: Андрей Гурков









Источник