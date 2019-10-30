Отставание от глобальной экономики преодолеть не получится

Амбициозная цель президента по достижению среднемировых темпов роста окончательно провалена







Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин советует правительству поработать над доверием населения. Фото с сайта audit.gov.ru



При сохранении статус-кво в российской системе госуправления отечественная экономика еще долго не сможет догнать мировую. Правительство хочет довести экономический рост в РФ до уровня не ниже 3% с 2021 года. Хотя, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), мировая экономика будет расти на 3,5–3,6% в год. И даже трехпроцентный рост в России под вопросом, ведь достигаться он будет бумажными поручениями: ведомства займутся улучшением результатов опросов, составлением списков, оформлением предложений. Ожидается, что все это резко увеличит приток инвестиций. Эксперты в этом сомневаются.



Увеличение притока инвестиций – один из главных факторов ускорения экономического роста. «У нас действует план по увеличению доли инвестиций до 25% ВВП… Благодаря этому плану, а также ряду решений, которые приняты, мы совершенствуем деловой климат», – сообщил в среду на правительственном заседании премьер Дмитрий Медведев.



«Был запущен первый комплекс мероприятий по трансформации делового климата, развивается инфраструктура поддержки бизнеса, утверждена Стратегия пространственного развития страны, выделяется помощь малым и средним компаниям, которые занимаются проектами в приоритетных отраслях», – перечислил он.



Глава Минэкономразвития Максим Орешкин продолжил: «В этом году по плану мы должны были выйти на уровень (инвестиций в основной капитал. – «НГ») 21,2% ВВП. Но по факту сейчас мы ожидаем более высокого результата: по нашим оценкам, будет достигнут уровень 21,6%. Это будет максимальным уровнем с 2007 года», – сообщил министр.



По его словам, в этом году, несмотря на проблемы с уровнем совокупного спроса в экономике, мы получим позитивную динамику: рост инвестиций составит в реальном выражении около 2%. «Этому, конечно же, способствуют меры, которые реализует правительство. Мы упрощаем административные процедуры – в рейтинге Doing Business мы в этот раз поднялись до 28-го места», – отметил Орешкин. Также он упомянул об упрощении доступа малого и среднего бизнеса к кредитным и лизинговым средствам, о совершенствовании налогообложения государственно-частного партнерства.



Однако цель догнать и перегнать мировую экономику все так же недостижима, как и в конце 2014 года, когда ее впервые поставил перед правительством президент Владимир Путин. Во вторник Дмитрий Медведев дал поручения правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, «направленные на обеспечение координации работы по достижению целевого уровня экономического роста не ниже 3% начиная с 2021 года».



Это при том, что, по прогнозу МВФ, с 2021-го мировая экономика будет расти примерно на 3,6% в год. Экономика РФ, по тому же прогнозу, с 2021 года начнет расти чуть более чем на 2% в год, затем, с 2023-го, ее рост снова будет замедляться.



К слову, и российские эксперты не ждут сейчас от отечественной экономики бурного роста. «Я крайне скептически отношусь к экономическому росту в следующем году и ожидаю темпы в 0,5–1%», – заявил ранее ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев. Это существенно хуже прогнозируемого в Минэкономразвития роста ВВП РФ по итогам 2020 года на уровне 1,7%.



Судя по всему, в ближайшее время не стоит особо рассчитывать и на эффект от реализации нацпроектов. Нацпроекты начнут оказывать значимое влияние на рост ВВП РФ после 2022 года, следует из обнародованных Центробанком (ЦБ) Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020–2022 годы, передает ТАСС.



В Банке России ссылаются на продолжительный срок реализации комплексных мер правительства, включающих в себя дополнительные инвестиционные расходы и расходы на развитие человеческого капитала в рамках национальных проектов. Кроме того, институциональные и структурные характеристики экономики, а также демографические тенденции изменяются медленно, предупреждают в ЦБ.



Особенно необычным выглядит перечень тех без преувеличения бумажных поручений, которые дает глава правительства с целью обеспечить экономическое ускорение. Счет поручений идет уже на десятки, ведомства должны будут работать над улучшением результатов опросов, составлением списков пилотных проектов и регионов, формированием очередных предложений по улучшению ситуации и т.д.



К слову, одним из таких бумажных достижений давно уже стало улучшение позиций России в рейтинге Doing Business. Как ранее писала «НГ», бизнес в отличие от чиновников, похоже, уже давно не ориентируется на успехи страны в рейтинге. «Вряд ли какой-то прямой иностранный инвестор будет всерьез обращать внимание на наше положение в этом рейтинге», – заявлял ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов (см. номер от 28.08.19). Ведь там, по его словам, «не учитываются ни коррупция, ни уголовное давление на бизнес», ни структурные дисбалансы экономики.



«Правительству России нужно подумать о специальных программах и мерах, которые бы способствовали повышению доверия населения к мерам правительства», – заявил в среду председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Похожие призывы часто можно услышать и от предпринимателей: нужно повышать доверие бизнеса к власти.



Но очевидно, что, когда правительству даются такие рекомендации, речь идет о реальных институциональных изменениях. Однако некоторые поручения правительства вызывают опасения, что вместо реальных изменений ставка будет делаться на имитацию активности. Так, например, Минэкономразвития поручено «обеспечить увеличение доли респондентов, отметивших снижение общего объема административной нагрузки, к 2022 году до 15%, к 2024 году – до 20%».



Кроме того, многим ведомствам, включая МВД, ФСБ и Росгвардию, поручено «представить в правительство предложения по повышению доверия к правоохранительной и судебной системам со стороны субъектов предпринимательской деятельности». Все это должно быть сделано до конца 2019 года. Как будет проверяться повышение доверия? Не исключено, что тоже с помощью опросов, а вовсе не данных о закрытых предприятиях, об оттоке капитала и т.п.



По мнению ряда экспертов, сейчас нет никаких признаков того, что российская экономика вскоре выйдет на темпы роста выше среднемировых. «Для этого нет драйверов, – считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. – Текущие низкие темпы экономического роста обусловлены тем бизнес-климатом, который формировался в России не одно десятилетие. Правительство и тем более ЦБ не в состоянии быстро улучшить бизнес-климат». Это долгий, трудный процесс, требующий проведения структурных реформ, уточняет эксперт.



Хотя, по словам замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, у российской экономики есть потенциал выйти на темпы роста 4–4,5% в год. «Для этого прежде всего нужно эффективно использовать нереализованный потенциал спроса населения и бизнеса, загрузить конкурентоспособные мощности, ориентированные на внутренний спрос. Проблема в том, чтобы сделать такие темпы устойчивыми в течение ряда лет», – уточнил эксперт.



«Действия правительства способны оказать положительное влияние на экономический рост, но этот эффект не будет слишком значимым, так как значительная часть действий переносится на региональный уровень, где ограничен финансовый ресурс, – продолжает Широв. – В то же время реальное стимулирование инвестиционной активности бизнеса также остается ограниченным и пока сводится к механизмам инвестиционных налоговых вычетов».



«Важно, чтобы экономика России не просто росла с темпами не ниже среднемировых, но и делала это устойчиво, на протяжении многих лет, – соглашается старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований Иван Любимов. – Обычно экономики устойчиво растут, когда в них формируется достаточное число новых высокопроизводительных и более сложных экспортных отраслей. Пока этого в России не происходит, и нет уверенности, что это случится в ближайшем будущем».



Как поясняет эксперт, устойчивый рост в России начнется, «когда в экономике станут давать эффект реформы, нацеленные на накопление человеческого капитала, развитие финансовых рынков, совершенствование прав собственности, когда даст эффект индустриальная политика, помогающая сформироваться новым отраслям».





Источник