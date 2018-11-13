Отскок под медведя

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Investing.com – Во вторник поведение российского рынка не изменилось: те же попытки подняться хотя бы на каких-то позитивных новостях и тот же печальный результат к концу дня. По итогам торгов индекс МосБиржи за день потерял 0,79%, индекс – 1,32%. Рубль провел день относительно нейтрально, хотя в течение дня курс доллара достигал даже 68,1 руб. «Сегодня пытались расти на отскоке рынков Европы, но к концу дня нефть ушла на новый двухмесячный минимум», – объясняет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

При этом нельзя не заметить, что цена барреля все равно остается выше 4500 руб., тогда как совсем недавно и 4200 руб. считались более чем комфортными и для государственного бюджета, и для рынка, и для экономики в целом. Однако хватило буквально нескольких дней, чтобы эти разговоры как-то сами по себе забылись.

Положение чем-то все больше напоминает 2014 год. «По всем признакам настала пора покупать, и мы купили, – жаловались тогда игроки фондового рынка. – Но когда мы собрались фиксировать прибыль, оказалось, что все, кто хотел покупать, уже свое купили». На валютном рынке формулировки были более емкими: «Все понимают, что рубль фундаментально перепродан и все понимают, что его пора покупать – но никто не понимает, [зачем] он вообще нужен», – не совсем цензурно комментировал ситуацию один из ведущих валютных дилеров.

Коктейль негативных факторов остается прежним. «Последние несколько дней ситуация усугубляется укреплением доллара на мировых рынках и падением цен на нефть ниже “психологической” планки в $70 за баррель, но прежде всего на рынок действует проблема санкций: за последние две недели российский CDS скакнул со 145 п. до 158 п», – говорит главный аналитик банка Nordea Татьяна Евдокимова. То есть в курс рубля опять начинает закладываться санкционная премия, за счет временного избавления от которой он смог удержаться от снижения на фоне начала спада цен на нефть в октябре. «На прошлой неделе было несколько заявлений, напомнивших, что эти риски никуда не делись. Это в октябре были странно крепкие уровни, а сейчас поведение рубля как раз более адекватно», – продолжает аналитик.

Вопрос цен на нефть никак не решится. Саудовская Аравия заявила о готовности сократить производство на 500 тыс. баррелей в день, и, казалось бы, ОПЕК+ должен присоединиться к инициативе. Однако заявление по итогам воскресного заседания мониторингового комитета ОПЕК+ оказалось «ни о чем». При этом президент США Дональд Трамп в своем твиттер-аккаунте написал, что, по его мнению, Саудовской Аравии и ОПЕК не стоит сокращать добычу, а цены на нефть, учитывая уровень запасов, должны быть намного ниже. «Заявлений мониторингового комитета ОПЕК+ не хватило для роста цен, был лишь небольшой рывок, использованный медведями для новой волны продаж», – говорит Богдан Зварич.

Во вторник же экс-замминистра, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач заявил, что в 2019 году цена вполне может упасть ниже консенсус-прогнозов – до $60 за баррель, и остается лишь надеяться на низкую вероятность достижения планки в $40. На фоне этого тревожным выглядят более раннее заявление главы «Лукойла (MCX:)» Вагита Алекперова о том, что «$70 за баррель должны устроить и производителей, и покупателей», – как правило, такой тон говорит о неверии в возможность удержать цену. А пассаж премьер-министра России Дмитрия Медведева, согласно которому страна не заинтересована в максимально высоких ценах на нефть, так как это не лучшим образом может сказаться на экономике государства, только довершает картину в стиле «не больно-то и хотелось».

Конечно, не все так мрачно. «Прогнозирование цен на нефть дело неблагодарное, но сейчас они в центре внимания – мировая экономика замедляется, и рынок вносит коррективы. Остается надеяться, что $60 за баррель окажутся не очень комфортными для ОПЕК и картель предпримет не только словесные интервенции, но и перейдет к сокращению добычи. Однако риски такого снижения учитывать приходится», – считает Татьяна Евдокимова. «Нынешний негатив будет отыгран встречей ОПЕК+ в начале декабря, там наконец должны появиться конкретные предложения», – полагает Богдан Зварич.

Когда закончатся остальные неясности, увы, еще более неясно. «Рынок живет прогнозами, и привлекательность российской экономики сейчас прогнозировать трудно: стабилизация нефти около $80 за баррель или ниже $70 – это разные вещи, например, с точки зрения финансовых потоков экспортеров. Не стоит забывать, что и на внешних площадках, и на развитых, и на развивающихся довольно сильны настроения риск-офф. Мы видим продолжающийся отток ликвидности с рынков из-за сокращения баланса ФРС, плюс ожидаемое повышение ею ставки и неопределенность по ее действиям в 2019 году», – продолжает аналитик.

«Российские активы фундаментально сохраняют привлекательность, однако раньше было понимание, что в конце ноября объявят новые санкции, все на них эмоционально отреагируют, потом успокоятся и инвесторы вернутся в рубль, – рассуждает Татьяна Евдокимова. – Но выяснилось, что четкого дедлайна нет и до объявления санкций может пройти несколько месяцев – и все это время неопределенность может сохраняться. Если к этому времени замедление мировой экономики не станет более явным, а цены на нефть не упадут еще сильнее, возвращение инвесторов в Россию станет возможным».





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