Отрицательное сальдо торговли Украины с ЕС превысило $530 млн — Экономика — Новости

По итогам первого квартала 2019 года отрицательное сальдо внешнеторгового баланса между Украиной и странами ЕС достигло $535 млн. Такие данные приводит Государственная служба статистики, передает UBR.

По данным ведомства, за три месяца нынешнего года экспорт украинской продукции в ЕС вырос на 3,4% — до $5,24 млрд. Однако сумма всех ввезенных к нам из Европы товаров увеличилась при этом 10,5% — до $5,78 млрд.

Больше половины всех поставленных в ЕС украинских товаров ($3,27 млрд) купили всего 6 стран-членов союза: Польша — $817,9 млн, Италия — $615,4 млн, Германия — $552,8 млн, Нидерланды — $479 млн, Венгрия — $403,3 млн, Испания — $403,3 млн.

При этом больше всего товаров (на $3,2 млрд) наша страна приобрела у 4-х стран: Германия — $1,37 млрд, Польша — $944,5 млн, Франция — $472,4 млн, Италия — $432,1 млн.

Ранее сообщалось, что Украина увеличивает импорт угля из РФ.





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